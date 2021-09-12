Manyas'ta Gençlik Merkezi inşaatına başlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaptırılacak Gençlik Merkezinin inşaatına başlandı.

Yeni Mahalle'de bulunan spor salonunun yanındaki alanda yapımına başlanan ve 2022 yılında teslim edilecek binanın, tek katlı ve 462 metrekare kullanım alanına sahip olacağı belirtildi.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Eğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, stat, spor salonu ve Gençlik Merkezinin aynı yerde olacağı spor kompleksinin gençlere daha etkin ve kaliteli hizmet vereceğini ifade etti.

Eğen, ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye çapında başlattığı 10 bin pota kampanyası kapsamında spor salonu yanı ile Salur Mesleki Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi, kırsal Boğazpınar ve Çamlı mahallerine potalar konularak basketbol sahaları oluşturulduğunu aktardı.