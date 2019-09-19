Manyas'ta Gaziler günü kutlandı

19.09.2019 16:47

19 Eylül Gaziler Günü Manyas'ta da törenlerle kutlandı.



Törenlere Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya,Belediye Başkanı Tancan Barcin ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Tuna Atatürk Anıtına çelenk sunmaları ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Tuna yaptığı konuşmada "Biz Gaziler yurt sevgisinin anıtları gibiyiz. Yüreği vatan sevgisi dolu olarak Sarıkamış'ta, Çanakkale'de gırtlak, gırtlağa çarpışanlarız. Biz Gaziler Kıbrıs Barış Harekatında soydaşlarımıza yardıma koşanlarız. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir" dedi. Konuşma sonrası öğrenciler şiirlerini okudular, tören sonrası Manyas Kaymakamı Şehit aileleri ve Gaziler onuruna bir yemek verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA