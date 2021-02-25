Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız'dan Kovid-19 toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız'dan Kovid-19 toplantısı

25.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:54
Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız'dan Kovid-19 toplantısı

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız ilçe protokolü ve muhtarlar ile Kovid-19 önlemleri konusunda toplantı yaptı.

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız ilçe protokolü ve muhtarlar ile Kovid-19 önlemleri konusunda toplantı yaptı.

Manyas Belediyesi Atatürk Kültür Salonu'nda yapılan toplantıya ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı.

Toplantı da Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız, ilçe de son günler de yeniden tırmanışa geçen vakaların çoğunun son dönemdekilerin fabrika servislerinden kaynaklandığına dikkati çekerek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Kaymakam Yıldız, maske konusunda özellikle vatandaşları uyararak, şöyle konuştu:

"Gözlemlediğim noktalarda bazı vatandaşlarımızın maskeleri bir aksesuar gibi kollarına taktıkları, bazılarının ise gerektiği gibi takmadıklarına tanık oluyorum. Bir de çay ocaklarının ve kırsal mahallelerimizde, süt toplama merkezlerinde gruplar oluşuyor. Kolluk kuvvetlerimiz bu tür durumlarda ceza uygulamak zorunda kalacaklar, bu cezalar da bizim yani toplumun sağlığı içindir. Ne kadar çabuk vaka sayıları en aza düşerse normalleşme sürecimiz de o derece de çabuklaşır. Ben tüm vatandaşlarımızı sabırla kurallara uymaya davet ediyorum."

Toplantıya, İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe, İl Sağlık Müdürü Yusuf Vakitsayan, kurum amirleri ve STK temsilcileriyle muhtarlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Enis Berberoğlu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Aleyna Tilki Defne Samyeli
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız'dan Kovid-19 toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 16:24:56. #1.14#
title