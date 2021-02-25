Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız'dan Kovid-19 toplantısı

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız ilçe protokolü ve muhtarlar ile Kovid-19 önlemleri konusunda toplantı yaptı.

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız ilçe protokolü ve muhtarlar ile Kovid-19 önlemleri konusunda toplantı yaptı.

Manyas Belediyesi Atatürk Kültür Salonu'nda yapılan toplantıya ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı.

Toplantı da Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız, ilçe de son günler de yeniden tırmanışa geçen vakaların çoğunun son dönemdekilerin fabrika servislerinden kaynaklandığına dikkati çekerek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Kaymakam Yıldız, maske konusunda özellikle vatandaşları uyararak, şöyle konuştu:

"Gözlemlediğim noktalarda bazı vatandaşlarımızın maskeleri bir aksesuar gibi kollarına taktıkları, bazılarının ise gerektiği gibi takmadıklarına tanık oluyorum. Bir de çay ocaklarının ve kırsal mahallelerimizde, süt toplama merkezlerinde gruplar oluşuyor. Kolluk kuvvetlerimiz bu tür durumlarda ceza uygulamak zorunda kalacaklar, bu cezalar da bizim yani toplumun sağlığı içindir. Ne kadar çabuk vaka sayıları en aza düşerse normalleşme sürecimiz de o derece de çabuklaşır. Ben tüm vatandaşlarımızı sabırla kurallara uymaya davet ediyorum."

Toplantıya, İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe, İl Sağlık Müdürü Yusuf Vakitsayan, kurum amirleri ve STK temsilcileriyle muhtarlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın