Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşu, fener alayı ve İrem Derici konseri ile kutlandı

BALIKESİR'in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri fener alayı ve şarkıcı İrem Derici'nin yer aldığı halk konseri ile kutlandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri fener alayı ile başladı. Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mevlüd Taş ve çok sayıda vatandaş bando eşliğinde Hükümet caddesi üzerinden Atatürk meydanına yürüdü. Halk oyunları gösterisinin ardından da sahneye şarkıcı İrem Derici çıktı. Manyaslılar, Derici'nin en güzel şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık iki saat sahne de kalan Derici izleyenlerine güzel bir gece yaşattı.