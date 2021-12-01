Mantar toplamaya çıktığı dağda kaybolduğu sanılmıştı, ertesi gün dönüş yolunda bulundu - Haberler
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Mantar toplamaya çıktığı dağda kaybolduğu sanılmıştı, ertesi gün dönüş yolunda bulundu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Altıntaş - Haberler | Güncel
Mantar toplamaya çıktığı dağda kaybolduğu sanılmıştı, ertesi gün dönüş yolunda bulundu

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde mantar toplamaya gittiği dağlık alanda kaybolduğu sanılan Ali Düzenli (47), jandarma ve AFAD ekiplerince ertesi gün sağ olarak bulundu.

GEDİZ, KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde mantar toplamaya gittiği dağlık alanda kaybolduğu sanılan Ali Düzenli (47), jandarma ve Afad ekiplerince ertesi gün sağ olarak bulundu. Geceyi Yunuslar Yaylası mevkisinde kesim yapan orman işçileriyle geçiren Düzenli'nin, arandığından haber siz olduğu öğrenildi.

Gediz'e bağlı Yunuslar köyünde oturan Ali Düzenli, dün öğle saatlerinde mantar toplamaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Düzenli'nin akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine meraklanan ailesi ve yakınları çevrede arama yaptı. Aramaların sonuçsuz kalması üzerine durum Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. Harekete geçen jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Köylülerin de katıldığı arama çalışmaları yoğun kar yağışına rağmen gece geç saatlere kadar devam etti ancak bir sonuç alınamadı. Aramalara ara verildi.

BUGÜN BULUNDU

Bu sabah günün ilk ışıklarıyla jandarma ve AFAD ekipleri tarafından tekrar arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Kaybolduğu sanılan Ali Düzenli, Yunuslar Yaylasından köye dönüş yolunda ekipler tarafından sağ olarak bulundu.

Geceyi Yunuslar Yaylası mevkisinde kesim yapan orman işçileriyle geçiren Ali Düzenli'nin, arandığından haber siz olduğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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Demirören Haber Ajansı / Mehmet Altıntaş - Son Dakika Haberleri

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