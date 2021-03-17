Mansur Yavaş, Twitch yayıncısı Pqueen'nin yayınına konuk oluyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün 20.00'da Pelin "pqueen" Baynazoğlu'nun Twitch yayına katılacak. Aynı zamanda, daha önce bir Twitch hesabı açan Mansur Yavaş, izleyiciler için bir de video yayınladı. Pqueen ile Mansur Yavaş'ın yapacağı Twitch yayını bu akşam yayınlanacak. Yayına pek çok espor oyuncusu ve Twitch yayıncısı da konuk olarak katılacak.

Profesyonel espor oyuncularının da en çok kullandığı platform olan Twitch, bir buluşmaya imza atıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pelin "Pqueen" Baynazoğlu'nun Twitch yayınına konuk oluyor. Twitch platformu üzerinden yayınlanacak olan yayın, 17 Mart Çarşamba günü saat 20.00'da gerçekleşecek.

NASIL BAŞLAMIŞTI?

Twitch platformunda yayınclılık yapan fenomen isim Pqueen Twitter üzerinden "Twitch'te yayın başladı" diyerek, Mansur Yavaş'ın kendi koltuğuna oturduğu bir görsel paylaşmıştı.

Mansur Yavaş ise ünlü yayıncıya Twitter'da şu ifadelerle yanıt verdi " Sevgili Pelin, içeriklerin beni ve ailemi çok eğlendiriyor. Gençlerimizin pozitif enerjisi bizleri mutlu ediyor. Twitch'te bir gün yayınına katılıp chat'e selam vermek isterim." dedi.

MANSUR YAVAŞ, PQUEEN TWITCH YAYINI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA OLACAK?

Gençlerle iletişim içinde olmanın en iyi yolunun Twitch gibi platformlardan geçtiğini düşünen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde ünlü yayıncının yayınına konuk olmak istediğini duyurmuştu. Türkiye'nin en çok izlenen yayıncılarından biri olan Pelin "pqueen" Baynazoğlu, Mansur Yavaş ile birlikte gerçekleştireceği yayını Twitter hesabından duyurdu.

Pqueen Twitter'da yaptığı "Duyurmaktan büyük gurur duyuyorum" paylaşımıyla, Mansur Yavaş'ı konuk edeceği yayının 17 Mart Çarşamba günü saat 20.00'da gerçekleceğini duyurdu.

MANSUR YAVAŞ, TWITCH HESABI AÇTI!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde Twitch hesabı açtığını Twitter'da yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Mansur Yavaş'ın "Selam chat" açıklamasıyla yayınladığı video 2 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. Ayrıca video kesitlerinin kullanılmasında gerekli izinleri veren BKM, Cem Yılmaz ve Twitch yayıncılarına teşekkürlerini iletti.

Mansur Yavaş'ın Twich hesabında anlık olarak 169 bin takipçisi bulunuyor.

ESPOR OYUNCULARI VE TWITCH YAYINCILARI DA YAYINA KATILACAK!

Türk gençlerinin ilgi alanlarına yönelik desteklerini sürdürmeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Pqueen ile bu akşam yapacağı yayına, diğer ünlü Twitch yayıncıları ve espor oyuncuları da katılacak. Kemal Can "Kendine Müzisyen" Parlak, Ferit "wtcN" Karakaya ve Cem "Mithrain" Karakoç gibi isimler yayına konuk olacaklar.