Mansur Yavaş'tan iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa: Çare olacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemide iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafın mağduriyetlerini gidermek için sektör ve esnaf odalarının temsilcileriyle görüştü. Yavaş, "İşletmelerini kapatan esnafımızdan karantinadaki vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere yemek temin edeceğiz. Yanınızdayız, çare olacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafın dertlerini dinlemek, yaşadıkları sıkıntılara çare bulmak ve mağduriyetleri gidermek için sektör ve esnaf odalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

ESNAFTAN TEMİN EDİLEN YEMEK, KARANTİNADAKİ VATANDAŞLARA GİDECEK

Mansur Yavaş, "Garsondan komiye kadar hepsini düşünüp esnafımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Kimsenin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı değil. Kafe ve lokantalarını kapatan esnafımızdan karantinadaki vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere yemek de temin edeceğiz" dedi.

"KİMSENİN AÇIKTA KALMASINA GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİL"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf odalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Yavaş, "Garsondan komiye kadar hepsini düşünüp esnafımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Kimsenin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı değil" diyerek "yakınınızda değil yanınızdayız" mesajı verdi.