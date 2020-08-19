Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Meclis konuşmasını müsvedde kağıda not alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görüntüleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili paylaşılan bir videoda dikkat çeken detay sosyal medya kullanıcılarının beğenisiyle karşılandı.

"BU ADAMIN İSRAF ETME İHTİMALİ SIFIR"

Bir Twitter kullanıcısı Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not almasına dikkat çekerek, "Mansur Yavaş'ın meclis konuşmasında elinde tuttuğu kağıda bakın. Notlarını müsvedde kağıdına almış. Bu adamın paralarımızı israf etme ihtimali SIFIR" diye yazdı. Bu paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

"AŞIK OLMA SEBEBİ"

Yapılan yarumlarda, "Yalnız bu ayrıntı resmen aşık olma sebebi. Ne olursa olsun o da bir siyasetçi sonuçta diyerek mesafeli durmaya çalıştığım birinde böyle bi hareket görmek.." gibi sevgi dolu sözler sarf edildi.