Mansur Yavaş'ı trafikte 5 kilometre boyunca izleyen Ankaralının paylaşımları gündem oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, makam aracıyla trafikte hareket halindeyken bir Ankaralı tarafından 5 kilometre boyunca izlendi. Yavaş'ı izlemesinin ardından gözlemlerini sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa isimli Ankaralının anlattıkları sosyal medyada gündem oldu.

"HASRET KALMIŞISIZ SİZİN GİBİ DEVLET ADAMLARINA"

"Başkanım bu gün trafikte sizin makam aracınızla denk geldik, siz de araçtaydınız" diyen Ankaralı, "Aynı yönde 5 km boyunca ilerledik, çakar yok, koruma aracı yok, trafik kurallarına uyuluyor, hayranlıkla izledim, gözlerim yaşardı. Hasret kalmışız sizin gibi devlet adamlarına" ifadesini kullandı.

"İKNA OLDUM BEN SİZİN HAKKI VE HALKI GÖZETEN BİR BAŞKAN OLDUĞUNUZA"

"Işıklarda yan yana bekledik sizinle, şoförünüz yol boyu kimseden zorla yol almaya çalışmadı. İkna oldum ben sizin hakkı ve halkı gözeten bir başkan olduğunuza, Ankara'ya çok yakıştınız" diyen Ankaralı Mustafa'nın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"BİR ANKARALININ TRAFİKTE MANSUR YAVAŞ'LA KARŞILAŞMASI"

Twitter'da Millet İttifakı Büyükşehir Belediyelerinden haberleri paylaşan 'Büyükşehir Çalışıyor' hesabı da açıklamaları, "Bir Ankaralının trafikte Mansur Yavaş'la karşılaşması" notu ile paylaştı.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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