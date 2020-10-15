Mansur Ark kimdir? Mansur Ark kaç yaşında, nereli? Mansur Ark eşi kim?

Mansur Ark, bir dönem ekranların fenomen haline gelen oyuncu ve şarkıcısıdır. Ark, Afrika kökenlidir ve piyano nedeniyle müziğe olan ilgisi artmıştır. Mansur Ark Blues, R&B, Caz gibi farklı türlerde müzik de yapıyor. İşte, Mansur Ark biyografisi, özgeçmişi...

Mansur Ark, 1997 yılında yine Mansur Ark adıyla albümünü çıkardı. Maalesef adlı şarkısıyla da adını duyurdu. Gel Yanıma adlı parçayla büyük ilgi gördü. Ruhsar adlı dizide de yer almış olan Mansur Ark, İşler Güçler dizisiyle ekrana geldi.

MANSUR ARK KİMDİR?

Ark, 26 Kasım 1965 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Afrika kökenli Türk şarkıcı, 1994 yılında piyanoya olan ilgisinden dolayı müziğe ilgisi artmıştır. 1996 yılında ilk albüm anlaşmasını imzaladı. Türk pop ağırlıklı olmak üzere Blues, R&B, Caz gibi değişik türlerde şarkıları vardır.

Mansur Ark, 1997 yılının Kasım ayında kendi adını taşıyan ilk albümü Mansur Ark'ı piyasaya sürdü. "Maalesef" adlı şarkıyla çıkış yaptı. Ardından, 1999 yılında ikinci stüdyo albümü olan Öğrendim'i piyasaya sürdü. "Seni seviyorum" adlı şarkı ile çıkış yapsa da "Gel Yanıma" adlı parçası daha çok ses getirmiştir. 2002 yılında üçüncü stüdyo albümü Fark'ı yayınlamıştır. Albüm ilk iki albüm kadar ses getirmese de albümde yer alan Ragga Oktay'la "Yarim" adlı şarkıya yaptığı düeti ses getimiştir. 2004 yılında Gazla Gitsin adlı dördüncü stüdyo albümünü yayınlamıştır. Dördüncü albümünü yayınladıktan sonra müziğe beş yıllık bir ara veren Ark, 2009 yılında Sen de Bizdensin adlı beşinci stüdyo albümü ile müziğe geri dönmüştür. 2012 yılında altıncı stüdyo albümü Bu Defa'yı yayınlanmıştır. Aynı yıl Volga Tamöz'ün yayınladığı Tam 90'dan adlı 90'lar şarkılarının yer aldığı toplama albümde "Sana Demedim Mi?" adlı hit şarkısını tekrar seslendirmiştir.

İlk olarak, 1998 yılında Kanal D'de yayınlanan dönemin fenomen dizisi Ruhsar adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. Ardından 1999 yılında TGRT'de yayınlanan İç Güveyi Billy adlı dizide başrol oynadı. 2002 yılında Kanal D'de yayınlanan Bayanlar Baylar adlı dizide "Zambo" karakterini canlandırdı. Yine aynı kanalda 2003 yılında Sultan Makamı adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında Mahpeyker Kösem Sultan adlı oynadığı ilk sinema filminde "Kızlar Ağası Mustafa Ağa" karakterini canlandırdı. 2012 yılında ise STAR'da yayınlanan İşler Güçler adlı dizide kendisini oynadı. Ardından yakın arkadaşı olan Ragga Oktay'ın yönettiği Mc Dandik adlı filmde Jamaikalı bir hakimi canlandırmıştır. Almanya'daki Türk televizyon kanalı Türkshow'da yayınlanan İthal Gelin adlı dizide başrol oynamıştır. Evli olan ünlü ismin eşi hakkında detay bulunmuyor.

FİLMLERİ - DİZİLERİ

2010 Mahpeyker Kösem Sultan

2013 Mc Dandik

2016 Baba Mirası

Televizyon

1998 Ruhsar

1999 İç Güveyi

2002 Bayanlar Baylar

2003 Sultan Makamı

2012 İşler Güçler