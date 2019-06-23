Manken Tuğçe Kazaz'dan tartışma yaratan İmamoğlu paylaşımı

Söylemleri ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Tuğçe Kazaz, bugün yapılacak seçime ilişkin yorumları ile yine sosyal medyayı salladı.

TEPKİ ÇEKTİ

Tuğçe Kazaz, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı nitelemeleriyle büyük tepki çekti.

İşte Tuğçe Kazaz'ın sosyal medyada büyük tepkiye neden olan o paylaşımları;

"Yarınki seçim her ne kadar İstanbul için olsa da yansımaları hem Türkiye'yi etkileyecek hem de dış dünyanın Türkiye üzerine kurduğu dengeleri değiştirecek. İmamoğlu kazanırsa CB olması yönünde hareketler gerçekleşecek. Yıldırım kazanırsa İmamoğlu ile kurulan hayaller bitecek."

"ADAYLARIN KALİTESİNİ ÖLÇMEK İSTİYORSANIZ"

"Bu arada her iki adayın seçmen kalitesini ölçmek istiyorsanız lütfen atacağım tweetlere gelecek yorumların kalitesine ve o yorumu yapan hesapların kime destek verdiğine bakın."

"İmamoğlu kazanırsa uzun bir süredir ötekileştirilmiş ve bastırılmış duyguların esaretinde çırpınan millet ittifakı kazanacak. Yıldırım kazanırsa Türkiye kazanacak ve millet ittifakı seçmeninin bu duygulara olan esareti daha da artmış olacak."

"MASKE DÜŞTÜKÇE BİLGELİK GİTTİ"

"İmamoğlu başta çok güzel bir giriş yaptı: Mütevazı, inançlı ve cesur.. Ama bu portföye çok dayanamadı. Bir günde 60-70 iftar ile başlayıp valiye it demeyle devam ederken CHP'nin notlarına sayıştay raporları diyerek zirve yaptı. Maske düştükçe bilgelik gitti, elinde cehalet kaldı."

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN KÖR NOKTA"

Asıl problem ise şu; Yıldırım Erdoğan'ın projesi ama İmamoğlu kim ve kimlerin ortak projesi bilemiyoruz. Bu durum Türkiye'nin geleceği için kör bir nokta.