Manken Tuğçe Aral'a "Covid" şoku
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manken Tuğçe Aral'a "Covid" şoku

Manken Tuğçe Aral'a 'Covid' şoku
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Türkiye eski güzellerinden manken ve sunucu Tuğçe Aral, rahatsızlanınca Bursa'da gittiği özel bir hastanede yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı.

Türkiye eski güzellerinden manken ve sunucu Tuğçe Aral, rahatsızlanınca Bursa'da gittiği özel bir hastanede yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Yapılan testten şüphe duyan ünlü manken daha sonra İstanbul'da bir başka hastanede verdiği testinin negatif çıkması ile rahatlarken, Bursa'daki hastane yetkilileri de testlerin karıştığını söyleyerek Aral'dan özür diledi.

Birkaç gün dinlenmek için Bursa'da bir otele giden manken Tuğçe Aral, aniden rahatsızlanınca özel bir hastaneye gitti. Burada korona virüs testi uygulanan güzel manken, kısa bir süre sonra testinin pozitif olduğu bilgisini aldı. Hızlı bir tedaviye başlanan Aral, bir süre sonra hastaneden gelen ikinci haberle şok yaşadı. Testlerde karışıklık olduğu bilgisi verilen Tuğçe Aral, Covid olmadığını test sonucunun negatif olduğunu öğrendi. Her ihtimale karşılık iki gün karantinada kalan Aral, hemen İstanbul'a dönüp yeni bir test daha yaptırdı. Bir hastanede yaptırdığı test sonucu da negatif çıkan Aral, şikayetleri azalmasına rağmen tatil programını iptal edip evinde dinlenme kararı aldı. Aral'ın testlerde karışıklık yapan Bursa'daki özel hastanenin yöneticilerine telefonda sitem ettiği öğrenilirken, sosyal medya hesaplarında da takipçilerine yaşadıklarını videolu mesajla anlattı.

Aral, mesajında, "Kafa dinlemek için Bursa'ya gitmiştim ve orada ikinci gün tansiyonum ve nabzım da sıkıntı oldu. Ateşim filanda var. Özel bir hastaneye gidip başvurdum. Delta varyantı vardı ondan tereddüt ettim. Tahlillerimde rahatsızlığım farklı olduğu söylendi ama tedbir amaçlı covid-19 testi yaptırdım. Ertesi gün testimin sonucu pozitif olarak geldi. Bende şaşırdım ve gayet durumumun iyi. İstanbul'a döndüm ve hemen için rahat olsun diye hemen yeniden bir test verdi. Bu sırada Bursa'daki hastane beni arayıp bir yanlışlık olduğunu ve testimin 'Negatif' olduğunu söyleyip özür dilediler. İstanbul'daki testim de negatif çıkınca rahatladım" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Manken Tuğçe Aral'a 'Covid' şoku

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da pandemi sonrası ilk konser: Yıldız Tilbe hayranlarıyla buluştu
İstanbul'da pandemi sonrası ilk konser: Yıldız Tilbe hayranlarıyla buluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Sertab Erener Mohammed Al Saloussi
Spor Salih Uçan Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manken Tuğçe Aral'a "Covid" şoku - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 16:26:22. #1.15#

title