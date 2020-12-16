Son dakika haber: Kadın polis, hemcinslerine yönelik şiddeti kitapla anlattı
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Son dakika haber: Kadın polis, hemcinslerine yönelik şiddeti kitapla anlattı

16.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:38

Son dakika haberler... Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru Özlem Özbek, Büroya başvuran kadınların çağrısıyla kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin deneyimlerini bir kitapta topladı.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru Özlem Özbek, Büroya başvuran kadınların çağrısıyla kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin deneyimlerini bir kitapta topladı.

Büro Amirliğinde uzun süredir görev yapan 3 çocuk annesi, 21 yıllık polis memuru Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polislik mesleğini severek yaptığını, toplumun kanayan yarası olan kadına şiddet konusunda önemli deneyimler elde ettiğini belirtti.

Bu deneyimler ve karşılaştığı örnekleri toplumla paylaşmak istediğini dile getiren Özbek, "Şiddet toplumun kanayan yarası, buna kayıtsız kalmak gibi bir lüksümüz yok. Tecrübe ettiklerimi, müracaatlarda şahit olduklarımı paylaşmak istedim, o kadınlarla empati kurdum. Bize başvuran kadınlarımız bize, 'Bunları herkese anlatın, paylaşın, herkes bilsin, ders alsın.' dedikleri için yıllarca biriktirdiğim notları 'Sessiz Kalma' isimli kitaba dönüştürerek yayımladım." dedi.

Kitapta Türk toplumunda ve İslamiyet'te kadının yerini ele aldığını, fiziksel şiddetin yanında duygusal, cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddeti anlattığını bildiren Özbek, KADES uygulaması, kadın sığınma evleri ve ilgili kanunlara da yer verdiğini ifade etti.

Kitabında, karşılaştığı örnek olaylara, şiddet gören kadınların başvurularına geniş yer verdiğini söyleyen Özbek, örnek bir olayı şöyle anlattı:

"29 yaşında eşinden şiddet gören Mehtap isimli bir kadın, kıskançlık nedeniyle eşinden şiddet görüyor. Sırtından 16 bıçak darbesi aldıktan sonra kendini evinin ikinci kattaki balkonundan atlayarak kurtarıyor. Aylarca süren tedavinin ardından sokağa şapka ve gözlük takarak çıkabiliyordu. Eşi cezaevinden çıkınca bize başvurdu. Yardım istedi. Kadın sığınma evi ile görüştük ve oraya yerleştirdik."

Özbek, kitabının kadına yönelik şiddetin önlenmesi çalışmalarına katkı sağlamasını umduğunu, bu konuda çalışmalarına devam edeceğini de dile getirdi.

Son dakika haber: Kadın polis, hemcinslerine yönelik şiddeti kitapla anlattı
Son dakika haber: Kadın polis, hemcinslerine yönelik şiddeti kitapla anlattı
Son dakika haber: Kadın polis, hemcinslerine yönelik şiddeti kitapla anlattı
Son dakika haber: Kadın polis, hemcinslerine yönelik şiddeti kitapla anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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