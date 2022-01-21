Manisa Trabzonlular Derneği Yeni Yönetiminden Büyükşehir'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Trabzonlular Derneği Başkanı Mahmut Alioğlu, Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz ve Dernek Yönetim Kurulu Üyelerini makamında konuk etti.

MANİSA (Bültenler) - Manisa Trabzonlular Derneği Başkanlığı'na geçtiğimiz ay gerçekleştirilen genel kurulla seçilerek görevine başlayan Dernek Başkanı Mahmut Alioğlu, Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'ya ziyarette bulundu. Geçtiğimiz Aralık Ayı'nda gerçekleştirilen genel kurulla göreve geldiklerini belirten Dernek Başkanı Mahmut Alioğlu, derneği faaliyetleri hakkında da bilgiler aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya ise Mahmut Alioğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerine başarılar diledi.

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