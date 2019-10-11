Manisa salihlili sivil şehit toprağa verildi

11.10.2019 18:30

Salihlili sivil şehit toprağa verildi

SURİYE'nin Tel Abyad kentinden teröristler tarafından atılan havan mermisinin isabet etmesiyle şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş (31), memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde halkın yoğun katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinden teröristlerce Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine çok sayıda roket ve havan mermisi atıldı. Tel Abyad'tan Akçakale ilçesine düşen havan mermisinin şarapnel parçalarının isabet ettiği Salihlili Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş, dün (perşembe) şehit oldu. Şehit haberi, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Salihli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli babası Süleyman Güney, emekli hemşire annesi Zekiye Güneş ve kız kardeşi Cansu Güneş'e acı haber verildi. Şehit Cihan Güneş'in 2 yıl önce KPSS'yi kazanarak, Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne atandığı, 1 yıl önce ise geçici görevlendirmeyle Akçakele Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığı belirtildi.

VATANDAŞLAR UĞURLADI

Sivil şehit Cihan Güneş'in cenazesi bugün, havayoluyla Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi. Cenaze aracına alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, buradan da karayoluyla memleketi Salihli Devlet Hastanesi'ne getirilerek morga konuldu. Bir süre sonra ise şehidin naaşı, morgdan alındı. Son kez baba ocağına götürülen şehidin tabutuna, yakınları sarılıp, gözyaşı döktü. Ardından helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, Hamidiye Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına şehidin babası Süleyman Güney başta olmak üzere yakınlarının dışında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, AK Parti Manisa milletvekilleri Tamer Akkal, İsmail Bilen ve Uğur Aydemir ile binlerce kişi katıldı.

Baba Süleyman Güneş ve anne Zekiye Güneş ile kız kardeşi Cansu Güneş, güçlükle ayakta durabildi. Güneş ailesini, protokol üyeleri ve yakınları teselli etti. Şehit Cihan Güneş için ikindide cenaze namazı kılındı. Ardından şehit Güneş'in Türk bayrağına sarılı tabutu, tören kıtasınca omuzlara alınıp cenaze aracına konuldu. Bu arada aracın önüne şehidin babası Süleyman Güney ile Bakan Albayrak birlikte oturdu. Şehidin naaşı, 4 kilometre mesafedeki Karaağaç Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Kaynak: DHA