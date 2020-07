Manisa Sağlık Sen'den 'sahte imza ile üye kaydı yaptılar' iddiası Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yetkili sendika olmalarının organize bir şekilde engellendiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl bir üyemizin kendi bilgisi dışında, sahte imza ile Sağlık Sen'den istifa ettirilerek Türk...

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yetkili sendika olmalarının organize bir şekilde engellendiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl bir üyemizin kendi bilgisi dışında, sahte imza ile Sağlık Sen'den istifa ettirilerek Türk Sağlık Sen'e üye yapıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır." dedi.

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yetkili sendika seçimi sırasında usulsüzlük yapıldığını vurgulayarak, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Irgatoğlu, "Sağlık Sen Manisa Şubesi olarak geçtiğimiz yıl Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yaşanan sendikal krize dikkat çekmiş, sendikal özgürlüğün önemini belirtmiş ve de hastanenin personele baskı kurarak tarafsızlığını yitirdiğini kamuoyuyla paylaşmıştık. Hastanede doğru bir zeminde sendikacılık yapma kaygısı içerisinde olan sendikamıza ve sendikamızın bu saygın tutumuna karşı tahammül edemeyen yönetim anlayışının antidemokratik ve hukuk dışı yöntemlere başvurduğunu, dönemin başhekimi açık ifadelerinden de sendikamızın yetkili sendika olmasına organize bir şekilde engel olunmaya çalışıldığını basın açıklamamızda dile getirmiştik. Sendikal hak ve özgürlüklerine yönelik saldırıların, Anayasa başta olmak üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, ILO Sözleşmelerine ve insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırılık teşkil ettiğini ifade ederken, bütün bunların yok sayılarak çalışanların başka bir sendikaya üye yapıldığı yönündeki gayretleri de açıklamıştık. Bugün geldiğimiz noktada iddialarımızda haklı olduğumuz ortaya çıkmış ve geçtiğimiz yıl bir üyemizin kendi bilgisi dışında, sahte imza ile Sağlık Sen'den istifa ettirilerek Türk Sağlık Sen Sendikasına üye yapıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Sendikamıza üyeliğinin devam etmediğini şaşkınlıkla öğrenen arkadaşımızın şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma sahte imza ile üyelik yapıldığını net bir şekilde ortaya koymuştur. Kriminal laboratuvarlarında yapılan incelemede; tetkik konusu orijinal ıslak imzalı iki adet sendika belgesi üzerindeki el yazılarının arkadaşımıza ait olmadığı kaligrafik bulgularla netleşmiş, yapılan soruşturma neticesinde de üyemizin Türk Sağlık Sen'e üye formundaki imzanın kendisine ait olmadığı Başhekim imzasıyla 29.06.2020 tarih ve 10466 sayı ile sendikamıza bildirilmiştir" dedi.

"Haksız uygulamalara boyun eğmeyeceğimizi açıkça beyan ediyoruz"

Sendikalara üye olmak da, üye olmamak da Anayasa ve uluslararası sözleşmeler altında güvence altında olduğunu vurgulayan Irgatoğlu, "Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmeler tarafından teminat altına alınan sendika kurma ve sendikalara katılma hakkının ipotek altına alınmaya çalışılması, ne de sahte imza ve evraklarla çalışanların aldatılması kabul edilebilir bir tutum değildir. Sendikal tercih herkesin hakkı ve herkesin özgürlüğü olarak değerlendirilmelidir. Anayasa ve kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı hiçbir tutuma ve tavra bizim müsaade etmemiz mümkün değildir. Memur Sen ailesi büyük bir ailedir ve Türkiye'nin en büyük emek hareketidir. Beklentimiz çalışan haklarını muhafaza edecek olan sendikal anlayışa zarar verecek her türlü yaklaşımdan uzak durulmasıdır. Şayet bu tip tavırlar devam ederse Memur Sen olarak örgütlü gücümüzü sahaya çekerek benzer bir tutuma asla sessiz kalmayacağımızı ve hukukun bütün yollarını kullanarak ortaya konulan haksız uygulamalara boyun eğmeyeceğimizi açıkça beyan ediyoruz. Biz, kurucu Genel Başkanımız Akif İnan'ın, 'Türkümüz dünyayı kardeş bilendir, gökleri insanın ortak tarlası' mefkuresiyle bu milletin her türlü ferdinin, her türden görüşüne saygı duyan bir hareketi temsil ediyoruz. Fakat bizim varlığımıza saygı duyulmayan bir yerde, bizimle alay edercesine gerçekleştirilen faaliyetlere de tevazu göstermemiz mümkün değildir. Sendika olarak yapılanların her daim takipçisi olduğumuzun ve bundan sonra da benzer olaylara müsaade edilmemesini temenni ettiğimizin bilinmesini istiyoruz. Hakla, alın teriyle, emekle mücadele ederek hem sendikamızın hem de üyelerimizin haklarını sonuna kadar koruyacağımızı büyük bir inançla deklare ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA