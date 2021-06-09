Manisa lise taban puanları 2021! Manisa LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Manisa lise puanları 2021 sayfasından Manisa LGS taban puanları 2021 ve Manisa lise yüzdelik dilimleri ile Şehzadeler ve Yunusemre'deki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait Manisa LGS yüzdelik dilimleri

Manisa liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, Manisa'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri... MANİSA LİSE TABAN PUANLARI 2021 - LGS-MEB Manisa liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik MANİSA/ YUNUSEMRE/ Manisa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 467,2649 0,73 0,1 MANİSA/ TURGUTLU/ Halil Kale Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 452,9396 1,53 0,22 MANİSA/ AKHİSAR/ Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 441,046 2,48 0,37 MANİSA/ YUNUSEMRE/ Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 439,384 2,64 0,73 MANİSA/ ŞEHZADELER/ Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 431,1888 3,47 0,91 MANİSA/ SOMA/ Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 427,1781 3,92 0,36 MANİSA/ ALAŞEHİR/ Alaşehir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 414,0586 5,62 0,37 MANİSA/ YUNUSEMRE/ Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 414,051 5,62 2,79 MANİSA/ SALİHLİ/ Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 402,2433 7,47 1,63 MANİSA/ YUNUSEMRE/ Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 388,7095 10 5,62 MANİSA/ DEMİRCİ/ Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 375,5922 12,88 6,79 MANİSA/ SALİHLİ/ Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 369,1215 14,45 7,63 MANİSA/ YUNUSEMRE/ Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 358,2233 17,31 7,17 MANİSA/ SOMA/ Soma Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 345,722 20,91 4,16 MANİSA/ DEMİRCİ/ Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 342,8512 21,77 0,48 MANİSA/ YUNUSEMRE/ Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 339,4238 22,84 5,14 MANİSA/ YUNUSEMRE/ Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 320,5045 29,2 10,37 MANİSA/ SALİHLİ/ Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 281,0897 45,79 19,78 MANİSA/ YUNUSEMRE/ Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 279,0511 46,82 19,21 MANİSA/ AKHİSAR/ Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 276,0885 48,32 23,04 MANİSA/ SALİHLİ/ Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 275,6965 48,53 4,78 MANİSA/ AKHİSAR/ Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 259,5202 57,45 27,26 MANİSA/ YUNUSEMRE/ Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 254,9414 60,18 26,94 MANİSA/ ŞEHZADELER/ Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 251,8248 62,06 21,92 MANİSA/ TURGUTLU/ Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 250,8155 62,69 24,31 MANİSA/ ŞEHZADELER/ Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 250,3479 62,98 24,42 MANİSA/ ALAŞEHİR/ Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 247,7028 64,65 13,53 MANİSA/ SALİHLİ/ Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 239,1155 70,21 31,77 MANİSA/ AKHİSAR/ Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 238,631 70,53 7,38 MANİSA/ YUNUSEMRE/ Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 237,397 71,34 46,72 MANİSA/ TURGUTLU/ Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 235,4741 72,62 26,49 MANİSA/ SOMA/ Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 198,5602 94,09 27,96 MANİSA/ YUNUSEMRE/ Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 190,7383 96,63 8,29 MANİSA/ TURGUTLU/ Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 190,399 96,72 12,93 MANİSA/ TURGUTLU/ Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 60 185,6141 97,79 35,54