Manisa lise taban puanları 2021! Manisa LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
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Manisa lise taban puanları 2021! Manisa LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Manisa lise taban puanları 2021! Manisa LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
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Manisa lise puanları 2021 sayfasından Manisa LGS taban puanları 2021 ve Manisa lise yüzdelik dilimleri ile Şehzadeler ve Yunusemre'deki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait Manisa LGS yüzdelik dilimleri

Manisa liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, Manisa'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

MANİSA LİSE TABAN PUANLARI 2021 - LGS-MEB

Manisa liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
MANİSA/ YUNUSEMRE/ Manisa Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120467,26490,730,1
MANİSA/ TURGUTLU/ Halil Kale Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102452,93961,530,22
MANİSA/ AKHİSAR/ Macide-Ramiz Taşkınlar Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102441,0462,480,37
MANİSA/ YUNUSEMRE/ Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150439,3842,640,73
MANİSA/ ŞEHZADELER/ Şehzadeler Gediz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102431,18883,470,91
MANİSA/ SOMA/ Soma Borsa İstanbul Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150427,17813,920,36
MANİSA/ ALAŞEHİR/ Alaşehir Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150414,05865,620,37
MANİSA/ YUNUSEMRE/ Fatih Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180414,0515,622,79
MANİSA/ SALİHLİ/ Salihli Sekine Evren Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180402,24337,471,63
MANİSA/ YUNUSEMRE/ Manisa Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce150388,7095105,62
MANİSA/ DEMİRCİ/ Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120375,592212,886,79
MANİSA/ SALİHLİ/ Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce150369,121514,457,63
MANİSA/ YUNUSEMRE/ Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30358,223317,317,17
MANİSA/ SOMA/ Soma Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120345,72220,914,16
MANİSA/ DEMİRCİ/ Demirci Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90342,851221,770,48
MANİSA/ YUNUSEMRE/ Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120339,423822,845,14
MANİSA/ YUNUSEMRE/ Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30320,504529,210,37
MANİSA/ SALİHLİ/ Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30281,089745,7919,78
MANİSA/ YUNUSEMRE/ Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30279,051146,8219,21
MANİSA/ AKHİSAR/ Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30276,088548,3223,04
MANİSA/ SALİHLİ/ Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90275,696548,534,78
MANİSA/ AKHİSAR/ Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30259,520257,4527,26
MANİSA/ YUNUSEMRE/ Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60254,941460,1826,94
MANİSA/ ŞEHZADELER/ Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60251,824862,0621,92
MANİSA/ TURGUTLU/ Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60250,815562,6924,31
MANİSA/ ŞEHZADELER/ Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30250,347962,9824,42
MANİSA/ ALAŞEHİR/ Alaşehir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60247,702864,6513,53
MANİSA/ SALİHLİ/ Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30239,115570,2131,77
MANİSA/ AKHİSAR/ Akhisar Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90238,63170,537,38
MANİSA/ YUNUSEMRE/ Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30237,39771,3446,72
MANİSA/ TURGUTLU/ Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60235,474172,6226,49
MANİSA/ SOMA/ Soma Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30198,560294,0927,96
MANİSA/ YUNUSEMRE/ Yunus Emre Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90190,738396,638,29
MANİSA/ TURGUTLU/ Turgutlu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90190,39996,7212,93
MANİSA/ TURGUTLU/ Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce60185,614197,7935,54
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Manisa lise taban puanları 2021! Manisa LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları - Haberler
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