MANİSA Kırkağaç'ta kavun hasadı başladı

18.08.2019 12:33

Kırkağaç'ta kavun hasadı başladı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, coğrafi işaretleme alarak patentli olarak yetiştirilen aroması, tadı, uzun süre dayanması, deseni ile ünlü Kırkağaç kavununun hasadına başlandı.

Kırkağaç Kaymakamlığı, Kırkağaç Belediyesi ve Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı ve Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortaklaşa

düzenledikleri projede 2008 yılında 'coğrafi işaretleme'alarak patentli ve etiketli satımına başlanan Kırkağaç kavununda ilk hasat yapıldı. Üretici Mustafa Yazıcı'ya ait kavun tarlasındaki bu yılın ilk 'Altınbaş' cinsi Kırkağaç kavunu hasadına Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı ve köylüler katıldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticilerle dalından Kırkağaç kavununu keserek sezonun ilk hasadını yapıp, Hayırlı olması dileğinde bulundu. İlçe genelinde 12 bin dekar alanda kavun ekimi yapıldığını belirten Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, bu yıl 45 bin ton civarında bir rekolte beklediklerini söyledi. Özarı, Türkiye'nin birçok yerinde kavun tüketimi biterken Kırkağaç'ta daha yeni kavun hasadına başlandığını belirtip, Kavunumuzun farklı bir özelliği var. Kırkağaç kavununun en büyük özelliği hibrit olmayışıdır. Yani bundan 200-300 yıl önce atalarımız hangi şartlar ve koşullarda tohum elde ettilerse, biz de o şartlarda tohum elde edip ekimini yapıyoruz. Dolayısıyla da kavunun genetiğiyle de oynanmamış oluyor dedi.

İlk hasadın ardından Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, geçen nisan ayında yaşamını yitiren ve ilçede 27 yıl ziraat odası başkanlığı görevini yerine getiren Süleyman Boğaz'ın ailesini ve mezarını ziyaret etti.

Kaynak: DHA