Manisa kahraman şehidini uğurladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Manisa kahraman şehidini uğurladı

Manisa kahraman şehidini uğurladı Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatında teröristlerle...

28.06.2020 18:52 | Son Güncelleme: 28.06.2020 18:58

Manisa kahraman şehidini uğurladı

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA - Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel, memleketi Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tekbirler eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi'nden olan 26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatında teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Şehit Recep Yüksel'in naaşı Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanından uçakla önce Akhisar Havaalanına getirildi. Burada ailesi ve protokol tarafından karşılanan şehidin naaşı daha sonra doğduğu Ahmetli ilçesinin Gökkaya Mahallesindeki babaocağına getirilerek helallik alındı. Şehidin annesi Fatma ve babası Atalay Yüksel metanetlerini korumaya çalışsa da ayakta güçlükle durabildi. Anne Fatma Yüksel, uzun süre göz yaşları dökerken, baba Atalay Yüksel'in metenatli olması dikkat çekti.

Babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin cenaze namazı Manisa Müftüsü Mustafa Soykök tarafından Gökkaya Mahalle Mezarlığında kılındı. Cenazenin ardından anne Fatma Yüksel ve şehidin kardeşleri tabuta sarılara uzun süre göz yaşları döktü. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel, kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, 1'İnci Komando Eğitim Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Albay Sebahattin Kalkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Ahmetli Kaymakam Vekili Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, şehidin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Son kez 10 gün önce gördüler

Bu arada şehit Recep Yüksel'in 10 gün önce birliğinden izin alarak 4 gün boyunca memleketinde ailesiyle birlikte hasret giderdiği öğrenildi.

Şehit Yüksel'in 26 yaşında olduğu, 2019 yılının Nisan ayından bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Manisa kahraman şehidini uğurladı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Haber
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? Haber
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Haber
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı
Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Düşük faizli kredi kampanyasının ardından Türkiye'de 93 bin 704 adet konut satıldı
Düşük faizli kredi kampanyasının ardından Türkiye'de 93 bin 704 adet konut satıldı
Alişan'ın yaptığı kazanın vahametini gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü
Alişan'ın yaptığı kazanın vahametini gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü
Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı
Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı
Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti
Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
İzmir'de bir kişi, yavru köpeği oto yıkamacıda suyun altına sokup işkence etti
İzmir'de bir kişi, yavru köpeği oto yıkamacıda suyun altına sokup işkence etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e 7,2 milyar dolar kaybettirdi
Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e 7,2 milyar dolar kaybettirdi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya...
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Safiye Soyman
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Kız Genç İzmir
Şu an buradasınız: Manisa kahraman şehidini uğurladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 19:22:18. #1.14#
title