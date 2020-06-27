Alişan'ın yaptığı kazanın vahameti gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü
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Alişan'ın yaptığı kazanın vahameti gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü

Alişan'ın ailesi ile birlikte yaptığı kazaya ilişkin raporun hazırlanmasının ardından, ileri sürüş teknikleri uzmanı Lütfi Ekit, 124 metre fren izi ölçülen kaza yerinde incelemelerde bulundu. Ekit, "Alişan'ın hızı jandarmanın da tutanakta belirttiği gibi ortalama 150 km denilse de bu hız 5 ya da 10 kilometre daha yukarıda olabilir" dedi.

27.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:31

İstanbul'dan ailesi ve çocuğunun bakıcısı ile birlikte İzmir yönüne giden, 'Alişan' olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, takla attı. Cipi kullanan Alişan ile eşi Buse Varol ve oğulları Burak Tektaş, kazayı yara almadan atlattı. Küçük Burak'ın Vietnam uyruklu bakıcısı Marianne Villamer Candayan (43) ise yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bakıcı, ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Bakıcı Candayan, buradaki ilk tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Alişan, eşi ve oğlu ile aynı hastanede tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçti. Ardından Alişan, aile ve oğlunun bakıcısı ile Manisa'daki özel bir hastaneye gidip, ikinci bir kez sağlık kontrolü yaptırdı. Alişan ve ailesi daha sonra kendisini almaya gelen kardeşi Serdar Tektaş ile İstanbul'a döndü.

"ALTI ÇELİK BARİYERE ZARAR VERMİŞ"

Şarkıcı ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili rapor hazırlandı. Jandarma tarafından hazırlanan raporda, cipin takla atıp, 38 metre tavanı üzerinde sürüklenerek bariyere çarptığı belirtildi. Asfaltta yoğun şekilde kazıntı izleri olduğu belirtilen kazada, 24 metre uzunluğundaki 6 çelik bariyerin zarar gördüğü kaydedildi. Kazanın oluşumunda Alişan'ın, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 84. maddesinde belirtilen ve diğer kusurlardan olan 52/1-B maddesini içeren 'Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak' hükmünü içeren maddesi uyarınca kusurlu olduğuna da raporda yer verildi.

İleri sürüş teknikleri uzmanı, Alişan'ın yaptığı kazayı yerinde yorumladı

"124 METRE FREN İZİ ÖLÇÜLMÜŞ"

Raporda, kazanın meydana geldiği yolda hız limitinin 120 olmasına rağmen Alişan'ın 150 kilometre hızla gittiğine dikkat çekildi. Kazanın meydana geldiği 3 şeritli 12 metre genişliğindeki yolda, 124 metre fren izi ölçüldüğü de belirtildi. Teker ve aksların yerinden çıkması sonucu kaza yaptığı belirtilen cipin ağır hasarlı, kullanılamaz durumda olduğu, Alişan'ın ise yapılan muayenesinde alkollü olmadığı da raporda yer aldı.

İleri sürüş teknikleri uzmanı, Alişan'ın yaptığı kazayı yerinde yorumladı

İLERİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ UZMANI KAZAYI YERİNDE YORUMLADI

Alişan'ın yaptığı kazayı yorumlayan ileri sürüş teknikleri uzmanı Lütfi Ekit, "Öncelikle Alişan'a, ailesine ve tüm sevdiklerine geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Jandarma bilir kişisinin kaza tespit tutanağına göre. Alişan'ın aracının bu yolda ortalama olarak 150 km hızla gittiği tespit edilmiş. Burada oldukça uzun bir fren izi var. Ayrıca Alişan'ın kullandığı cip, takla atmış ve itme gücüyle yolu kazıyarak 38 metre sürüklenmiş. Normal şartlarda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün teknik verilerine göre, 150 kilometre hızla giden bir aracın sürücü fren intikal mesafesi 0.75 saniyedir. Bu süre zarfında araç iddia edilen aks koptuktan sonra 33 ya da 34 metre daha frene basmadan yola devam etmiştir. Daha sonra fren duruş mesafesi olarak da 90 metre daha yola devam etmiştir. Yani Alişan'ın yaklaşık o hızla geldiğini varsayarsak 5 saniye kadar frene basılı tutmuştur. Alişan'ın hızı jandarmanın da tutanakta belirttiği gibi ortalama 150 denilse de bu hız 5 ya da 10 kilometre daha yukarıda olabilir" dedi.

İleri sürüş teknikleri uzmanı, Alişan'ın yaptığı kazayı yerinde yorumladı

AKS MI KOPTU?

Aracın teknik bakımından bir arızası olabileceği konusunda da açıklamalarda bulunan Uzman Ekit, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aracın aks parçalarının kopması konusunda, araç üzerindeki parçaların derinlemesine incelenmesi gerekiyor. Malzeme eskimesi olması gerekiyor. Bildiğimiz kadarıyla araç gayet yeni ve modern bir araç. Bu aracının bakımının en son ne zaman yapıldığı, en son nerede servise girdiği çok önemlidir. Öte yandan bir diğer iddia aracın lastiklerinin bijonlarının sıkılması noktasında, bu tür araçların bijonları gevşek bırakılsa bile kendisi otomatik olarak sıktığı bilinmektedir"

İleri sürüş teknikleri uzmanı, Alişan'ın yaptığı kazayı yerinde yorumladı
İleri sürüş teknikleri uzmanı, Alişan'ın yaptığı kazayı yerinde yorumladı
Alişan'ın yaptığı kazanın vahameti gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü

Kaynak: DHA

Manşet

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