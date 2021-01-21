Manisa Emniyet Müdürü Ulusoy'dan Soma İlçe Emniyet Müdürü Kocatürk'e plaket

Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy, 1. sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden ve İzmir'de görevlendirilen Soma İlçe Emniyet Müdürü Gürhan Kocatürk'e plaket takdim etti.

Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy, 1. sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden ve İzmir'de görevlendirilen Soma İlçe Emniyet Müdürü Gürhan Kocatürk'e plaket takdim etti.

Soma İlçe Emniyet Müdürü Kocatürk'ü kabul eden Ulusoy, başarılı çalışmaları ve 1. sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmesinden dolayı Kocatürk'e plaket ve hediye verdi.

Soma'dan ayrılarak İzmir'de yeni görevine başlayacak olan Kocatürk, yaptığı açıklamada, "Soma'ya kısa dönem de olsa güzel bir çalışma ortamında katkı sağlamaya çalıştık. Bundan sonra görevimize İzmir'de teftiş kurulunda devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer