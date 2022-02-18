Manisa elektrik kesintisi! 18-19 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 18 Şubat Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Şubat'ta Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
MANİSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Şubat Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
18.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI MH,KAPLAN MH,MENTEŞE MH,TÜRKALİ MH TAMAMIÇATALÇAM MH,KOBAKLAR MH,KİRAZ MH,DUĞLA MH,ÜLKE AYDIN ÖZEL TRAFOSU,MASKİ PİRAHMET İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,MEHMET ÇİVİ ÖZEL TRAFOSU,MENTEŞE KAPLICA ÖZEL TRAFOSU
18.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DENİŞ MAHALLESİ
18.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 5020-4843-5022-5024-5028-5019-5017-5015-5014-5013-5012-5018-5112 SOKAKLAR
18.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ADNANMENDERS MAHALLESİ 106, 108, 116, 112, 120, SOKAKLAR VE TURGUTLU CADDESİ
18.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BEBEKLİ MAHALLESİ AHMETAGALAR SOKAK
18.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI BAYINDIRLIK MAHALLESİ GEDİZ MAHALLESİ 2013-2017-1352-1352-1363-1400-1409-1012-1018-1009-1016-1018-1006-1003- VERİCİLER
18.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HATIPLAR MAHALLESİ İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
18.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI İSTİKLAL MAHALLESİ, EREN BÜLBÜL SOKAĞININ BİR KISMI, BOZKURT MAHALLESİNİN; TUNÇ, NİŞANCILAR SOKAĞI, ÖZYURT MAHALLESİNİN; ŞEHİTLER YOLU, GÖKSU, KARANFİL, PİYALEOĞLU, ZAFER, CEYLAN SOKAKLARI VE CİVARLARI
18.02.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM DİVAN MAHALLESİ TR-19 ( D- KOLU İSTİLAL CAD, ŞEHİT PİLOT BAHRİ ÖNSER CAD )
18.02.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMA MAHALLESİ TR-33 ( A- KOLU İSTİKLAL CAD )
18.02.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM NAKIPAĞA VE CUMA MAHALLELERİ TR-32 ( A-B- KOLU HACI ETHEM BÜKE CAD, FEVZİ PAŞA CAD. )
18.02.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMA MAHALLESİ TR-31 ( A-B- KOLU ÇAMLICA SK, YAĞMUR SK. )
18.02.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM BEŞEYLÜL MAHALLESİ TR-28 ( D- KOLU HALİL ZEYBEK CAD).
19.02.2022 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI HACIVELİLER,İSMET PAŞA MAHALLELERİ,GÖKAY TEKSTİL GES,MASKİ GÖLMARMARA ARITMA TESİSİ,MASKİ HACIVELİLER İÇME SUYU TESİSİ,CANAN TEKSTİL,ERKANLAR PAMUK ÇIRÇIR,BALCILAR PETROL,BİRGÜL ETİZ ÖZEKEN,VODAFONE GÖKTEPE BAZ İSTASYONU,BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ VE ÖZEL TR
19.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI MARESAL FEVZİCAKMAK MAHALLESİNE BAĞLI KUŞCULAR KÜME EVELERİ DOGAN KÜME EVLERİ KARACA AHMET TÜRBESİ BÖLGESİ
19.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 251-255/1-256/1-255-256-257-254/1-253-252-251/1-256/3-250-249/3-249/2-249/8-249/1 SOKAKLAR ARAPLAR YOLU VE CİVARLARI
19.02.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM YİĞİTLER MAH. HANIMO MEVKİİ TR-1 ( A- KOLU ) KAPLICA YOLU
19.02.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ BAHÇE, ZÜMRÜT, UYUMAZ, GÖKSU, AYVALI DÜZYOL, ŞAPHANE, KURTULUŞ, ZÜBEYDE HANIM, REVİR, BÜLBÜL, BARIŞ, OKUL, MERİÇ SOKAKLAR
19.02.2022 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM DEREKÖY, SÜLEYMANKÖY, ZEYTİNLİOVA, BÜNYANOSMANİYE, DAYIOĞLU, BOTAŞ, BEKİRLER, SABANCILAR, ÜÇAVLU, BALLICA, ERDELLİ, SIRTKÖY, EVKAFTEPE, HAMİDİYE SAKARKAYA, ARABACIBOZKÖY, BÜKNÜŞ, SİNDELLİ, EROĞLU, ORMAN İŞLETME DEPOSU SÜLEYMANKÖY, BALLICA SUPERONLİNE, KINIK KARADERE, ŞATIRLAR, MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ, BAZ İSTASYONLARI, BUSMER, MSU MADENCİLİK, EVKAFTEPE MERMER İŞL, OTOYOL GİŞELER, TCDD MEDAR, TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ, TAVUK KÜMESLERİ VE İŞLETMELER
19.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ MENDERES CADDESİ, UYSAL SOKAK, FİDAN SOKAK, SELVİ SOKAK, FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ (TR-27 FUTBOL SAHASI YANI )
19.02.2022 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI ÇORTAK MAHALLESİ
19.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUPINAR-HASKÖY-ÇAMÖNÜ MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-ÇAMÖNÜ MAH-AKH KARAYOLLARI BAKIM-DURASIL-KARASUNNE-HÜSEYİNCİKLER-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-DERKÖY EĞİTİM KURUMLARI(BAHÇEŞEHİR KOLEJİ) ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES DİNGİLLER,KARABÖRKLÜ VE CİVARLARI
19.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI BAYINDIRLIK MAHALLESİ GEDİZ MAHALLESİ 2013-2017-1352-1352-1363-1400-1409-1012-1018-1009-1016-1018-1006-1003- VERİCİLER
19.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI VEZİROĞLU MAHALLESİ NURİ YÜKSEL ÖZEL TR, KANİ ÜLKER ÖZEL TR, MURAD ALTINKIRAN TARIMSAL SULAMA GRUBU, MANİSA VERGİ DAİRESİ ÖZEL TR, SADIK AY-MEHMET BALKIYAN ÖZEL TR, AHMET İŞÇİMEN ÖZEL TR, NEBİİ PULAT ÖZEL TR, BURHAN AMMAN SULAMA TR, İBRAHİM KÜLAHLI-GÜNEŞ ZIRAİ İLAÇ.A.Ş. ÖZEL TR, HÜSEYİN VE İBRAHİM KAPLAN DİNO GIDA ÖZEL TR, SUAT SAV ÖZEL TR, MEHMET BEDİR ÖZEL TR, MURAT AYDIN ÖZBAKIR ÖZEL TR, ÜÇ-EL PAZARLAMA ÖZEL TR, AVEA BAZ İST.ÖZEL TR, VODAFONE TELK. A.Ş ÖZEL TR, ŞEHZADELER BELEDİYESİ ÖZEL TR, VEZİROĞLU TR-1, VEZİROĞLU TR-2, NURİ YÜKSEL ÖZEL TR, KANİ ÜLKER ÖZEL TR, MURAD ALTINKIRAN TARIMSAL SULAMA GRUBU, MANİSA VERGİ DAİRESİ ÖZEL TR, SADIK AY-MEHMET BALKIYAN ÖZEL TR, AHMET İŞÇİMEN ÖZEL TR, NEBİİ PULAT ÖZEL TR, BURHAN AMMAN SULAMA TR, İBRAHİM KÜLAHLI-GÜNEŞ ZIRAİ İLAÇ.A.Ş. ÖZEL TR, HÜSEYİN VE İBRAHİM KAPLAN DİNO GIDA ÖZEL TR
19.02.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM SARUHANLI MERKEZ, İSTASYON, SARUHAN, CUMHURİYET, ATATÜRK, CENGİZ TOPEL MAHALLELERİ
19.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARUHANLI MERKEZ, SARUHAN, CENGİZ TOPEL MAHALLELERİ
19.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI TEMREK MAH, GÖLBAŞI MEVKİİ ATATÜRK MAH MENDERES CAD, FİDAN SK, UYSAL SK, İSTİKLAL CAD, ÖZCAN SK, FATİH CAD VE ÖZEL TRAFOLAR ( TR-12 TR-27 TR-38 TR-38/A )
19.02.2022 10:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI EROĞLU MAHALLESİ TEPE SOKAK
19.02.2022 14:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DEĞİRMENDERE MAHALLESİ