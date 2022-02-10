Manisa elektrik kesintisi! 10 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Şubat Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak.İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

10.02.2022 08:00 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM SELÇİKLİ MAHALLESİ GİRİŞİ SAĞLIK OCAĞI VE CİVARLARI

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10.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ULUCAMİ MAHALLESİ 374 SOKAK ,RAMİZ KÖFTE DOĞAN CAMİ VE CİVARLARI

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10.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ULUCAMİ MAHALLESİ 374 SOKAK ÇERKEZ BENZİNLİK VE CİVARLARI

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10.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KETHÜDA MAHALLESİ 21-372-375-376-373 SOKAK MAVİ HOSPİTA HASTANE CİVARLARI

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10.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI CUMHURİYET-HASHOCA-ŞEYHİSA MAHALLELERİ 91-264-99-263-265-136-261-262-100 SK VE CİVARLARI

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10.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI İNÖNÜ VE HACIİSHAK MAHALLELERİ 138-238-239-144-138/1-225/1-225-236 SOKAKLAR VE NURİ GİYİK SAN SİT BİR KISMI

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10.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI UNCUBOZKÖY MAHALESİNE BAĞLI OLAN 5551-5528-5555-5553-5530-5549 SOKAKLAR

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10.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 5040-5118-5127-5129-5116-5025-5040-5044-5029-5031-5033-5035 SOKAKLAR TARIK ALMIŞ CADDESİ

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10.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DENİŞ MH,KÜÇÜK GÜNEY MH,BÜYÜK GÜNEY MH,EVCİLER MH,LÜTFÜ KARACA VE ARKADAŞLARI ÖZEL TRAFOSU

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10.02.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM BÜYÜKSÜMBÜLER MAHALLESİ

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10.02.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM AŞAĞIÇOBANİSA MAHALLESİ VATAN CADDESİ VE CİVARI

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10.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE FIRAT CD. BOZDAĞ CD. PAŞA SK. YEŞİLIRMAK SK. VE AYDIN SK.

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10.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE SÜLEYMAN DEMİREL BLV. ULUDAĞ CD. VE BOZDAĞ CD.

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10.02.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM BELENYAKA MAHALLESİ NARLIDERE MAHALLESİ KÖRKUYU MEVKİİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

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10.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI İNÖNÜ,HACIİSHAK MAHALLELERİ VE NURİ GİYİK SAN SİT BİR KISMI 144-144/1-144/2-138-138/1-238-239-225-225/1 SK VE CİVARLARI

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10.02.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM DOĞANKAYA,DOĞANKAYA OVA VE MAHALLELERİ, KARAKÖY VE MAHALLELERİ, YENİCEKÖY VE MAHALLELERİ, ZEYTİNLİBAĞ, HANCILAR, YEŞİLLER, BAŞLAMIŞ MUŞTULLAR MUSACA MAHALLELERİ VE MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI VE ÖZEL TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ KARAKÖY ORM İŞL,,İSTMİN VE FDN MADENCİLİK, BAZ İSTASYONLARI VE CİVARLARI

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10.02.2022 12:00 13:30 ARIZA ONARIM BAKIM KAYALIOĞLU MAHALLESİ ŞÜKRÜ ŞAHİN SOKAK VE CİVARI

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10.02.2022 13:00 18:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE TÜTÜNCÜLER SK. REDDİ İLHAK CD. BEŞEYLÜL MAHALLESİ HANLAR CD. REDDİ İLHAK CD. KALE ÇIKMAZI SK. DUMLUPINAR SK.

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10.02.2022 16:30 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM BELENYAKA MAHALLESİ NARLIDERE MAHALLESİ KÖRKUYU MEVKİİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

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