Manisa elektrik kesintisi! 10 Mart Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 10 Mart Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Mart'ta Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Mart Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10.03.2022 06:00 07:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYONALTI MAHALLESİNİN TÜMÜ, ALBAYRAK MAHALLESİNİN; SULU, EDEBALİ, GÖKHAN SOKAKLARI, İSTASYONALTI MAHALLESİNİN; EVİN, ENGİN, ARI, CEVİZ, GÜRCAN, İSTEKLİ SOKAKLARI VE CİVARLARI.
10.03.2022 08:30 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM DAYIOĞLU,EROĞLU,BEKİRLER,HAMİDİYE,BALLICA ZEYTİN İŞLETMELERİ,M ALİ YAPICI ZEYTİNYAĞ FABRİKASI,OTOYOL AŞ AKHİSAR GİŞELER,TCDD MEDAR GEÇİT İSTASYONU,IRMAK KANATLI HAYVANLAR,MEDAR SULAMA KOOP,RECEP TAY TAVUK KÜMESLERİ,ÜRETİCİ GIDA VE BÖLGEDE BULUNAN DİĞER TAVUK KÜMESLERİ VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ.
10.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KILCANLAR MAHALLESİ TR-1
10.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ORTAKÖY SİCİMDAMLARI, GÖKEYÜP MISTIKDAMLARI VE EMİN BOZKURT ÖZEL TRAFOSU
10.03.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM DUALAR MH,DUĞLA MH,KİRAZ MH,KOBAKLAR MH,ÇATALÇAM MH,PİRAHMET MH,AKÇAAVLU MH,MENTEŞE MH,TÜRKALİ MH TAMAMI,KAPLAN MH,NALDÖKEN MH,URUZLAR MH,VAKIFLI MH,BONCUKLU MH,YAYLADALI MH,DEVLETHAN MH,ULARCA MH,KARAÇAM MH,CENKYERİ MH TAMAMI,AVDAN MH TAMAMI,ÇERKEZ HAMİDİYE MH TAMAMI,HACIYUSUF MH,KOZANLI MH,YEŞİLKENT MH,MASKİ AVDAN ÖZEL TRAFOSU,UYSALLAR UN FABRİKASI ÖZEL TRAFOSU,EGE TURKUAZ ZEYTİN YAĞ GIDA LTD.ŞTİ ÖZEL TRAFOSU,DSİ ÇERKEZHAMİDİYE REGÜLATÖR ÖZEL TRAFOSU,MASKİ CENKYERİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,AHMET GÜN-HÜSEYİN KAÇAR ÖZEL TRAFOSU,EGEHAN AKARYAKIT TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ÖZEL TRAFOSU,AVDAN TARIMSAL TRAFOLARININ TAMAMI,MASKİ SOMA ARITMA ÖZEL TRAFOSU,MASKİ HACIYUSUF İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,EROL GÜREL ÖZEL TRAFOSU,MUSTAFA TANRIBUYURDU ÖZEL TRAFOSU,İSMAİL UYSAL ÖZEL TRAFOSU,BAKIRÇAY SULAMA BİRLİĞİ ÖZEL TRAFOSU,ŞERİF ÇAKIR ÖZEL TRAFOSU,AHMET GÜN ÖZEL TRAFOSU,MASKİ AVDAN İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,İSMAİL HAKKI BAKIR TRAFOLARI,SABRİ ŞAFAK ÖZEL TRAFOSU,HÜSEYİN ŞEN VE ARK. ÖZEL TRAFOSU,ERAY TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TRAFOSU,ENDÜLÜS MAD.N.G.T.M.İ.P.SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TRAFOSU,EMİN ÇETİNER YAĞ SANAYİ ÖZEL TRAFOSU,SİYAMİ YAĞCI ÖZEL TRAFOSU,YAVAŞ KÖMÜR HAYVANCILIK ÖZEL TRAFOSU,AYLA YARAR ÖZEL TRAFOSU,İSMAİL YALAZI VE ARK. ÖZEL TRAFOSU,YUSUF KAZAK - HASAN İNAL ÖZEL TRAFOSU,ABDULLAH ÇAVUŞ ÖZEL TRAFOSU,TURGUTALP KALKINMA KOOP. ÖZEL TRAFOSU,MELDA TARIM ÖZEL TRAFOSU,MENTEŞE KAPLICALARI ÖZEL TRAFOSU,SOMA DEVLET HASTANESİ ÖZEL TRAFOSU, TRAFOSU,ELEGANT ENERJİ ÖZEL TRAFOLARI,SOMA ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM SAN.TİC.LTD. ÖZEL TRAFOSU
10.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI RAHMANHACILAR MAHALLESİ
10.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAYIOĞLU MAHALLESİ TAMAMI TOPRAK ZEYTİNCİLİK AKSU GIDA VE CİVARLARI
10.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MURADİYE GÖKSU OVASI -MURADİYE SULAMLAR BÖLGESİ ESKİ ÜÇPINAR HATTI
10.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ADİLOBA MAHALLESİ KÖY İÇİ KEPENEKLİ YOLU YOLU TARIM SULAMA ABONELERİ
10.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI UZUNAHIR MH,ULARCA MH,KARAÇAM MH,YAYLADALI MH,KAPLAN MH,MENTEŞE MH,TÜRKALİ MH TAMAMI,PİRAHMET MH,ÇATALÇAM MH,KOBAKLAR MH,KİRAZ MH,DUĞLA MH,ÜLKE AYDIN ÖZEL TRAFOSU,MASKİ PİRAHMET İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,MEHMET ÇİVİ ÖZEL TRAFOSU,MENTEŞE KAPLICA ÖZEL TRAFOSU
10.03.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELÇİKLİ, YENİDOĞAN, KADIDAĞ, DAYIOĞLU, MEDAR, KAYGANLI, KOCAKAĞAN, SÜLEYMANLI, BEKİRLER, KARAKÖY, YATAĞAN, YENİCEKÖY, ÇOBANHASAN, SARNIÇ, ZEYTİNLİBAĞ, ÇAMÖNÜ, SÜNNETÇİLER, ÇANAKÇI, AŞAGI-YUKARI DOLMA, YAYKIN, DURASIL, HASKÖY, MUŞTULLAR, GÖKÇEAHMET, KURTULMUŞ, TÜTENLİ, MUSALAR, SÖĞÜTLÜ, SARILAR, BAŞLAMIŞ, AKKOCALI, KABAAĞAÇKIRAN, MUSACA, İSACA, DİNGİLLER, KOBAŞDERE, EROĞLU, KARABÖRKLÜ, TÜTENLİ, SEYİTAHMET MAHALLESİ 300 SK VE BAZ İSTASYONLARI, ORMAN İŞLETME DEPOSU KARAKÖY, TCDD MEDAR-SÜLEYMANLI, AKHİSAR ARITMA TESİSİ, AKHİSAR KARAYOLLARI BAKIM EVİ, IRMAK KANATLI HAYVANLAR, MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ, CANGÖÇ YUMURTA, KAHYALAR TAVUK, ÜRETİCİ GIDA, MADENLER OTOYOL AŞ DUDU SÖZCÜER VE ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES
10.03.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜNEYDAMLARI MAHALLESİ KILLILAR MEVKİİ, KAHRAMANLAR, ZİYANLAR, YENİKÖY, ÖZPINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
10.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ÖZPINAR MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
10.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SELİMİYE ARNAVUTLAR, SELİMİYE SAZLIKUYU, AFŞAR YENİMAHALLE
10.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ULUDERBENT GÜLENYAKA ÖRENCİK SARIPINAR ÇAMLIBEL DAĞARLAR DAĞHACIYUSUF MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
10.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ TR-19 BÖLGESİ
10.03.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ATATÜRK MAHALLESİ VE REŞATBEY MAHALLESİNİN BİR KISMI BELEDİYE ŞANTİYESİ CİİVARLARI 167 SOKAK PAZARPAZARI CİVARLARI -170-176 538-529-526-527-528-522-524-535-534-536-539-569-541-540-543 SOKAK VE CİVARLARI KAMİL BEY ÇİFTLİĞİ VE CİVARLARI BÖLGEDEKİ BAZ İSTASYONLARI
10.03.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ILGIN MAHALLESİ HAMZA YILMAZ VE ARK. ÖZEL TR
10.03.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM TEMREK MAH. TR-19 (KARAFİL SK, YAVUZ SELİM SK, OVA SK, AHMET ÇAVUŞ CAD, HÜKÜMET CAD, NECATİBEY CADDESİ. )
10.03.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALBAYRAK MAHALLESİNİN; SULU, EDEBALİ, GÖKHAN SOKAKLARI, İSTASYONALTI MAHALLESİNİN; EVİN, ENGİN, ARI, CEVİZ, GÜRCAN, İSTEKLİ SOKAKLARI VE CİVARLARI.
10.03.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELÇİKLİ, YENİDOĞAN, KADIDAĞ, DAYIOĞLU, MEDAR, KAYGANLI, KOCAKAĞAN, SÜLEYMANLI, BEKİRLER, KARAKÖY, YATAĞAN, YENİCEKÖY, ÇOBANHASAN, SARNIÇ, ZEYTİNLİBAĞ, ÇAMÖNÜ, SÜNNETÇİLER, ÇANAKÇI, AŞAGI-YUKARI DOLMA, YAYKIN, DURASIL, HASKÖY, MUŞTULLAR, GÖKÇEAHMET, KURTULMUŞ, TÜTENLİ, MUSALAR, SÖĞÜTLÜ, SARILAR, BAŞLAMIŞ, AKKOCALI, KABAAĞAÇKIRAN, MUSACA, İSACA, DİNGİLLER, KOBAŞDERE, EROĞLU, KARABÖRKLÜ, TÜTENLİ, SEYİTAHMET MAHALLESİ 300 SK VE BAZ İSTASYONLARI, ORMAN İŞLETME DEPOSU KARAKÖY, TCDD MEDAR-SÜLEYMANLI, AKHİSAR ARITMA TESİSİ, AKHİSAR KARAYOLLARI BAKIM EVİ, IRMAK KANATLI HAYVANLAR, MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ, CANGÖÇ YUMURTA, KAHYALAR TAVUK, ÜRETİCİ GIDA, MADENLER OTOYOL AŞ DUDU SÖZCÜER VE ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES
10.03.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜNEYDAMLARI MAHALLESİ KILLILAR MEVKİİ, KAHRAMANLAR, ZİYANLAR, YENİKÖY, ÖZPINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI