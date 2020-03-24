MANİSA Ekmek almaya giderken çöp kamyonunun altında kalarak öldü
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Atabey, Güncel

MANİSA Ekmek almaya giderken çöp kamyonunun altında kalarak öldü

Ekmek almaya giderken çöp kamyonunun altında kalarak öldüMANİSA'da, ekmek almak için evinden çıkan 83 yaşındaki Halil Atabey'e çöp kamyonu çarptı.

24.03.2020 21:55 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:57
MANİSA Ekmek almaya giderken çöp kamyonunun altında kalarak öldü

Ekmek almaya giderken çöp kamyonunun altında kalarak öldü

MANİSA'da, ekmek almak için evinden çıkan 83 yaşındaki Halil Atabey'e çöp kamyonu çarptı. Kamyonun altına kalan Atabey, yaşamını yitirdi. Oğlu Muhterem Atabey, ambulans sesi üzerine geldiği kaza yerinde babasını terliğinden tanıyınca büyük üzüntü yaşadı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle 4800 Sokak'ta meydana geldi. Evinden ekmek almak için çıkan Halil Atabey, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, ilçe belediyesine ait Ali Osman L. (40) yönetimindeki 06 BKH 483 plakalı çöp kamyonu çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun altında kalan Atabey, yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar merakla kaza yerinde toplanırken, polisler koronavirüs tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar olan biteni izlemeye devam etti. Kazanın ardından Ali Osman L. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

KAZA YERİNE KOŞAN OĞLU, BABASINI TERLİĞİNDEN TANIDI

Ayrıca, yaşamını yitiren Atabey'in oğlu Muhterem Atabey (48), ambulans sesi üzerine çıktığı sokakta ölen babasını terliğinden tanıdı. Muhterem Atabey, 20 dakika önce çay içtik beraber. 'Ben evime iniyorum' dedi. Ondan sonra bir ambulans sesi duyduk. Geldim, bir de baktım babamı, terliğinden bildim. Çöp kamyonu, sağdan gitmesi gerekirken soldan gitmiş diyerek, büyük üzüntü yaşadı.

MANİSA Ekmek almaya giderken çöp kamyonunun altında kalarak öldü

Kaynak: DHA

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MANİSA Ekmek almaya giderken çöp kamyonunun altında kalarak öldü

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