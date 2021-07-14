Manisa Demirci'de Kılavuzlar Bereketi Üretici 2021'De 2.2 Milyo Lira Daha Fazla Kazanacak

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Manisa iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Manisa iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Manisa ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Manisa Demirci Kılavuzlar Barajı'nın 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak ilk kez geçen yıl 1540 dekar araziye can suyu verildi. Demirci Kılavuzlar Barajımız bu yılda vatandaşımızın yüzünü güldürüyor. Kurak yaz aylarında tarla ve bahçelerini modern teknikler ile sulama imkanına kavuşan üreticimiz hem üretim maliyetlerini azaltıyor, hem de verimliliği artırıyor. Kılavuzlar Barajı ayrıca bölgede ürün çeşitliliği yaratıyor ve üreticiye yılda birden fazla hasat imkanı sağlıyor. Kılavuzlar Barajının 2017 baharında temeli atıldı. Kılavuzlar Köyü'nün kuzeyindeki Bağıran Dere üzerine inşa edilen barajın gövde dolgusu için250. 350 m3dolgu yapıldı. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın gövde yüksekliği32. 5 metre. 1540 dekar araziye can suyu veren barajda 900 bin m3 su tutulabiliyor. Kılavuzlar Barajı ve Sulaması Projesi'nin bu yıl bölge üreticisine yaklaşık 2. 2 milyon lira ek gelir getirmesi hedeflenmektedir.

Kaynak: Habermetre