Manisa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi Denizli'de defnedildi
Manisa'da otomobilin iş makinesine çarpması sonucu yaşamını yitiren Mustafa-Sibel Vurmaz çifti ile 8 yaşındaki oğulları Ege Tuna'nın cenazesi Denizli'de toprağa verildi.
Manisa'da otomobilin iş makinesine çarpması sonucu yaşamını yitiren Mustafa-Sibel Vurmaz çifti ile 8 yaşındaki oğulları Ege Tuna'nın cenazesi Denizli'de toprağa verildi.
Salihli Devlet Hastanesi morgundaki işlemin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi.
Vurmaz çifti ile oğulları için Merkezefendi ilçesindeki Çakmak Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeler, namazın ardından mezarlıkta yan yana toprağa verildi.
Öte yandan, kazadan yaralı kurtulan çiftin diğer çocukları Ezgi Tuana Vurmaz'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza
Alaşehir-Salihli kara yolu Örnekköy Mahallesi Kavşağı yakınlarında 5 Şubat'ta Mustafa Vurmaz (63) idaresindeki 07 BFJ 89 plakalı otomobil, aynı yönde giden M.K'nin (26) kullandığı iş makinesine arkadan çarpmıştı. Kazada Mustafa Vurmaz, eşi Sibel Vurmaz ile Ege Tuna Vurmaz (8) hayatını kaybetmişti. Çiftin diğer çocukları Ezgi Tuana Vurmaz (12) yaralanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek