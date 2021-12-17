Manisa'daki Tarihi Kula evleri için yangın tatbikatı yapıldı - Haberler
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Manisa'daki Tarihi Kula evleri için yangın tatbikatı yapıldı

Manisa'daki Tarihi Kula evleri için yangın tatbikatı yapıldı
AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin özgün örneklerini sergileyen evlerin yer aldığı sokaklarda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin özgün örneklerini sergileyen evlerin yer aldığı sokaklarda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bin 400 tarihi evin bulunduğu ilçenin dar sokaklı dokusuna uygun 900 litre su taşıma kapasiteli mini itfaiye araçlarını, tatbikatla denedi.

Senaryo gereği, keskin dönüşlerin bulunduğu dar sokaktaki bir evde başlayan yangına gönderilen mini itfaiye aracı, hızla olay yerine intikal ederek yangını köpüklü suyla söndürdü.

Kula İtfaiye Amiri Vehbi Koç, AA muhabirine Kula'nın Manisa için özel bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Bölgenin dar sokaklı yapısı nedeniyle özel ekipmanlara ihtiyaç duyulduğunu aktaran Koç, "Apartman yangınlarının gerçekleştiği yerlere giden yollar genelde geniş ve ulaşımı kolay. Fakat eski Kula olarak tabir ettiğimiz tarihi konakların bulunduğu yerleşim alanında çıkan yangınlara büyük araçlarla müdahale etmek zor olabiliyor. İtfaiye Daire Başkanlığımızın Kula'ya özel olarak aldığı mini itfaiye aracı tam da bu noktada devreye girerek ilk müdahaleyi hızlı ve güvenli şekilde yapabilecek."

Manisa'daki Tarihi Kula evleri için yangın tatbikatı yapıldı

Manisa'daki Tarihi Kula evleri için yangın tatbikatı yapıldı

Manisa'daki Tarihi Kula evleri için yangın tatbikatı yapıldı

Manisa'daki Tarihi Kula evleri için yangın tatbikatı yapıldı

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AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri

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