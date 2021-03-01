Son dakika haberleri! Zabıta ekiplerinden dilenci operasyonu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde cadde ve sokaklarda dilenen ve çocuklarını dilendirenlere yönelik operasyon düzenledi.

Kent genelinde cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde çalışma yapan zabıta ekipleri, yakaladıkları dilencileri, Zabıta Daire Başkanlığına götürerek idari para cezası uyguladı.

Ekipler ayrıca, dilencilerin üzerlerinden çıkan paralara da el koydu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, vatandaşların manevi duygularını kötüye kullanan dilencilerin, özellikle 3 ayların başlamasıyla yoğun bir şekilde görülmeye başladığını belirterek, büyükşehir belediyesi olarak gereken tedbirleri aldıklarını söyledi.

Duman, yaptıkları çalışmalar neticesinde yakaladıkları dilencilerin neredeyse tamamının kent dışından Manisa'ya geldiğini tespit ettiklerini dile getirerek, "Dilencilerin çocuklarını parklarda ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde dilendirdiklerini görüyoruz. Trafiği tehlikeye sokmakla birlikte esnaflarımızın da bu konuda rahatsızlıkları oldukça yüksek. Vatandaşlarımızın da bu duygu istismarcıları ile ilgili yaptığımız çalışmalarda yardımcı olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır