Büyükşehir Komisyon Üyeleri, Yol Çalışmalarını İnceledi
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Büyükşehir Komisyon Üyeleri, Yol Çalışmalarını İnceledi

Büyükşehir Komisyon Üyeleri, Yol Çalışmalarını İnceledi
Habermetre - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile AB ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri, ortak gündem maddesi kapsamında Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı mahallelerde gerçekleştirilen beton yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile AB ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri, ortak gündem maddesi kapsamında Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı mahallelerde gerçekleştirilen beton yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı sonrasında ilgili komisyonlara gönderilen Manisa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yol yapım çalışmalarının yerinde görülmesi, ayrıca önümüzdeki yıllarda yapılacak programa ışık tutması ve ihtiyaçları yerinde belirlemek maksadıyla il genelinde çalışmalar yapılması hususunu değerlendirmek amacıyla Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile AB ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri, Saruhanlı ilçesini ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay da ziyaret esnasında komisyon üyelerine eşlik etti. Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı, Azimli, Pınarbaşı, Hacımusa, Gözlet, Gökçeköy, Kayışlar ve Yeniosmaniye Mahallelerini kapsayan programda Kuruçay, beton yol yapım çalışmaları hakkında komisyon üyelerini bilgilendirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün belirlediği hedef doğrultusunda 2021 asfalt sezonunda yoğun çalışmalar yaptıklarını aktaran Kuruçay, Manisa il genelinde yapılacak çalışmalarla vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacaklarını dile getirdi.

Büyükşehir Komisyon Üyeleri, Yol Çalışmalarını İnceledi
Büyükşehir Komisyon Üyeleri, Yol Çalışmalarını İnceledi
Büyükşehir Komisyon Üyeleri, Yol Çalışmalarını İnceledi

Kaynak: Habermetre

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