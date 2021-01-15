Manisa'da yabani yılkı atları, şehre indi
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Manisa'da yabani yılkı atları, şehre indi

15.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:27
Manisa'da yabani yılkı atları, şehre indi

Manisa'da Spil Dağı'nda yaşayan yılkı atları, Yunusemre ilçesine indi.

Manisa'da Spil Dağı'nda yaşayan yılkı atları, Yunusemre ilçesine indi.

İlçeye bağlı Uncubozköy Mahallesi sakinleri, sabah saatlerinde yeşil alanlara ve evlerinin önüne kadar gelen yılkı atlarını görünce şaşkınlık yaşadı.

Cep telefonlarıyla bu anları fotoğraflayan vatandaşlar, evlerinden getirdikleri meyvelerle atları besledi.

Mahalle sakinlerinden Eylül Yalçındurak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılkı atlarını mahallelerinde gördükleri için mutlu olduklarını, uzun zamandır görmedikleri yabani atları beslediklerini ifade etti.

Zafer Tütüncü de yılkı atlarının doğal yaşam alanlarında yeterli yiyecek bulamadığı için insanların bulunduğu yerlere inmeye başladığını belirterek, "Görsel olarak güzel. Çocuklarımız böyle güzel hayvanları görüyorlar. Fakat doğal yaşam alanlarında olmaları kendileri için daha güvenli." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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