Manisa'da üzüm üreticisini dolu yağışı vurdu
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Manisa'da üzüm üreticisini dolu yağışı vurdu

Manisa'da üzüm üreticisini dolu yağışı vurdu -Üzüm üreticisi dolu yağışı nedeniyle rekolteden endişeli -Üzüm üreticileri bağlarında hasar tespit çalışmaları yaptı -Üzüm üreticilerinden İbrahim Sürücüler: "Bu sene üzümde çok büyük bir sıkıntı çekeceğiz" -Üzüm üreticilerinden Veli...

01.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:44

Manisa'da üzüm üreticisini dolu yağışı vurdu

-Üzüm üreticisi dolu yağışı nedeniyle rekolteden endişeli

-Üzüm üreticileri bağlarında hasar tespit çalışmaları yaptı

-Üzüm üreticilerinden İbrahim Sürücüler:

"Bu sene üzümde çok büyük bir sıkıntı çekeceğiz"

-Üzüm üreticilerinden Veli Öztürk:

-"Bağlarımızdaki zarar gelecek yıldaki rekolteyi de etkileyecek"

MANİSA - Manisa'da öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı üzüm bağlarında hasara yol açarken, bağlarında incelemelerde bulunan üzüm üreticileri rekolteden endişe duyduklarını belirtti.

Manisa'da öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı özellikle tarım arazilerini olumsuz etkili oldu. Özellikle kırsal kesimlerde etkili olan dolu yağışı nedeniyle bağlarda hasar meydana geldi. Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde bulunan üzüm üreticileri dolu yağışı sonrasında bağlarda incelemelerde bulundu. Dolu yağışı nedeniyle henüz koruk aşamasında olan üzüm salkımlarının bazıları yerlere dökülürken dalda kalan üzüm taneleri üzerinde de kararmalar meydana geldi. Üzüm bağlarındaki hasarın yüzde 60 civarlarında olduğunu belirten üreticiler, bu yılki rekolteden endişeli olduklarını söyledi.

"Bağlar tamamen haşat oldu"

Üzüm üreticilerinden İbrahim Sürücüler, bağlarında hasar meydana geldiğini belirterek "Dolu yağışı çok etkili oldu. Bizzat arazideydim. Dolu yağışı bizim bölgemizi bitirdi. Üzümümüzü, mahsulümüzü bitirdi. Bu sene üzümde çok büyük bir sıkıntı çekeceğiz. Banka borçlarımız var ve sıkıntımız çok büyük. Sözün bittiği yerdeyiz, gereken sözü artık yetkililer söylesin. Karaali, Dereköy, Muradiye havzalarında bağlar bitti. Çok zor durumdayız. Üzüm doludan darbe gördüğü için kökten gitti. Bağlar tamamen haşat oldu. 5 veya 6 yıl öncede böyle bir dolu olayı yaşamıştık, bu yıl yine oldu. Şu andaki dolu afatı ondan daha fazla. Bölgemizi bitirdi. Bölgemizde üzüm kalmadı desek yeri var. Çiftçimiz çok zor durumda. Hasarımız en az yüzde 50, yüzde 60'larda. 2 gün geçtikten sonra daha da meydana çıkacak ama şu anda görüntü bu. Çiftçi sezona banka borcu ile başlıyor. Sezon sonu ödemesi var. Nasıl ödenecek bu borçlar. Burada yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

"Bu bağlar gelecek yılda da zararlı var"

Hasarın gelecek yılı da etkileyeceğini ifade eden üzüm üreticisi Veli Öztürk, "Ben 35 dönüme yakın arpa ektim. Bu yağan doludan dolayı sadece bağlarda değil, arpalarda da sıkıntı var. Bugüne kadar aşağı yukarı masrafımız bitmişti. Artık hasadı bekliyorduk. Dolu vurdu. Şu an da bizim için büyük bir sıkıntı oldu. Bundan sonra ne olur muamma. Yetkililer bugünlerde çiftçilerin yanında olmalı. Bağlarımızdaki zarar gelecek yıldaki rekolteyi de etkileyecek. Yetkililerin bundan sonra gerekeni yapmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Manisa'da üzüm üreticisini dolu yağışı vurdu

Kaynak: İHA

Manşet

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