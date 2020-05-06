Manisa'da traktör devrildi: 2 yaralı
06.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:13
Manisa'nın Demirci ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Erdoğan Yılmaz'ın kullandığı 64 AR 190 plakalı traktör, Kovancı Mahallesi ile Kuzuköy Mahallesi arasındaki yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada traktör sürücüsü Erdoğan Yılmaz ile 10 yaşındaki torunu Erdoğan Yılmaz yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, dede ve torunu Demirci Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA