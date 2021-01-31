Son dakika haberleri: Su sayacı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri: Su sayacı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

31.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:42

Son dakika haber: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 10 evden su sayacı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 10 evden su sayacı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte 2 apartmandaki 10 evden su sayaçlarının çalınmasının ardından bölgedeki yaklaşık 50 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Şüphelileri belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda T.D. (17) ve E.D'yi (15) gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye önünde kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ve hakaret eden şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haberleri: Su sayacı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: Su sayacı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: Su sayacı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: Su sayacı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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