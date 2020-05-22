Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasında alınacak önlem ve tedbirler görüşüldü
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Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasında alınacak önlem ve tedbirler görüşüldü

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasında alınacak önlem ve tedbirler görüşüldü
22.05.2020 18:33 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:36

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı. Vali Yardımcısı Mesut Eser ve kurul üyelerinin katıldığı toplantı video konferans yönetimiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda, Covid-19 salgınına karşı daha önce alınan tedbirlerin değerlendirilmesi yapılarak, 23-26 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar ve Ramazan Bayramı sebebiyle alınacak önlemler görüşüldü.

Covid-19 salgınına karşı İlimizde alınan tedbirlere ilişkin uygulamaları değerlendiren Vali Ahmet Deniz, "Salgının yayılmasını önlemek amacıyla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Son olarak vatandaşların yoğun olduğu ilimiz genelinde 77 cadde ve bulvarda maskesiz dolaşmayı yasakladık. Kolluk kuvvetlerimiz tarafından bu alanlarda denetimler yapılıyor. Vatandaşlarımız çoğunlukla bu yasağa uyuyor, uymayanlara da cezai işlem uyguluyoruz. 11 Mayıs itibariyle açılan alışveriş merkezleri, kuaför ve berberler ile ticari taksi, toplu taşıma, pazar yerleri ve marketlere ilişkin denetimlerimiz de devam ediyor. Ramazan Bayramı ve 4 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin de gerekli tüm tedbirler alındı." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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