Manisa'da Ramazan Bayramı'na kadar Kovid-19'da "sıfır yeni vaka" hedefleniyor
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Manisa'da Ramazan Bayramı'na kadar Kovid-19'da "sıfır yeni vaka" hedefleniyor

Anadolu Ajansı / Haluk Satır - Haberler | Güncel
Manisa'da Ramazan Bayramı'na kadar Kovid-19'da 'sıfır yeni vaka' hedefleniyor

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan tedbirler ve yaptıkları denetimlerle Ramazan Bayramı'na yeni vaka olmadan girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan tedbirler ve yaptıkları denetimlerle Ramazan Bayramı'na yeni vaka olmadan girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karadeniz, Sağlık Bakanlığının paylaştığı haritada yüksek riskli iller arasında yer alan kentteki vaka sayılarında, diğer illere oranla yoğun bir artış olmadığını, Manisalıların kurallara uyma açısından en iyi 20 il arasına girdiğini ifade etti.

Buna rağmen vaka artışlarının devam ettiğine işaret eden Karadeniz, "Ramazan Bayramı'na kadar olan sürecin gidişatı artık belli oldu. Bu süreci iyi bir şekilde değerlendirip Ramazan Bayramı'nda sıfır ya da sıfıra yakın vakalara ulaşıp en azından yaz mevsimine, insanların rahat bir şekilde sosyal etkinliklerini, iş yaşantılarını ve eğitim etkinliklerini sürdürmelerini sağlayacak şekilde girmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Karadeniz, son dönemdeki koronavirüs bulaşmalarının genelde aile ziyaretlerinden kaynaklandığını da dile getirerek, "Aile, komşu ziyaretlerinden lütfen kaçınalım. Telefonla görüşmeye çalışalım ya da dışarıda sosyal mesafeye dikkat ederek buluşma sağlansın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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