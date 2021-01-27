Öğretmenler lisede kurulan stüdyodan EBA'ya içerik üretiyor
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Öğretmenler lisede kurulan stüdyodan EBA'ya içerik üretiyor

27.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:39

Manisa'da bir meslek lisesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan televizyon stüdyosundan, EBA TV'ye 300'e yakın ders çekimi yapılarak öğrencilere ulaştırıldı.

Manisa'da bir meslek lisesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan televizyon stüdyosundan, EBA TV'ye 300'e yakın ders çekimi yapılarak öğrencilere ulaştırıldı.

Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde il genelinde ilk kez radyo televizyon alanı açıldı. Alana öğrenci alımlarının başlamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okula sağlanan yaklaşık 300 bin lira ödenekle profesyonel televizyon stüdyosu kuruldu.

Kameraları, ışık ve ses sistemleri, dekoru ve reji odasıyla profesyonelleşen stüdyoda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilince uzaktan eğitime yönelik ders içerikleri üretilmeye başlandı.

"EBA'ya içerik üreten 11 ilden biriyiz"

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa'nın yeterli teknik altyapısıyla Türkiye'de EBA TV çekimlerinin hazırlandığı 11 ilden biri olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız 300'e yakın çekim yaptı, bunlar EBA'da yayımlandı. Sadece Türkiye'de değil, Azerbaycan ve Türkmenistan gibi ülkelerdeki öğrencilerimiz de bu içeriklerden faydalandı. Bu da ayrıca okulumuz ve Manisa adına bize gurur veriyor." dedi.

Okulun müdürü Sayim Can da bu yıl ilk kez radyo televizyon bölümüne öğrenci aldıklarını dile getirerek, okulun yerel bir televizyonda olması gereken tüm ekipmana sahip olduğunu, öğrencilerin eşsiz bir ortamda eğitim gördüğünü kaydetti.

Lisenin Radyo Televizyon Bölümü Öğretmeni Süleyman Kara da İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olduğunu, görevli olduğu okula bu bölümün açılmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kara, okullarda yüz yüze eğitime ara verilince öğretmen arkadaşlarıyla birlikte içerik üretmeye başladıklarını anlatarak, "Çekim aşamasından, montajına ve dil kontrolüne kadar hepsi öğretmenlerimiz tarafından yapılıyor. Kendi imkanlarımızla okulumuzda başladık. Hatta yaz tatili döneminde bile çekimler yapmıştık, çekimlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler lisede kurulan stüdyodan EBA'ya içerik üretiyor
Öğretmenler lisede kurulan stüdyodan EBA'ya içerik üretiyor
Öğretmenler lisede kurulan stüdyodan EBA'ya içerik üretiyor
Öğretmenler lisede kurulan stüdyodan EBA'ya içerik üretiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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