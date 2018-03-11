Manisa'da Mantardan Zehirlenme
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yediği mantardan zehirlenen kişi tedavi altına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yediği mantardan zehirlenen kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Akhisar ilçesi Zeytinliova Mahallesi'nde araziden mantar toplayan Bilsen Belçete (52), topladığı mantarları ailesiyle birlikte yedi.
Bir süre sonra fenalaşan Belçete, Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Belçete'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.