Manisa'da Mantardan Zehirlenme
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Manisa'da Mantardan Zehirlenme

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yediği mantardan zehirlenen kişi tedavi altına alındı.

Manisa'da Mantardan Zehirlenme

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yediği mantardan zehirlenen kişi tedavi altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Akhisar ilçesi Zeytinliova Mahallesi'nde araziden mantar toplayan Bilsen Belçete (52), topladığı mantarları ailesiyle birlikte yedi.

Bir süre sonra fenalaşan Belçete, Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Belçete'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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