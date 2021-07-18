Manisa'da makilik alanda yangın
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Manisa'da makilik alanda yangın

Manisa'da makilik alanda yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Yunusemre ilçesi sınırlarında bulunan Yunt Dağı bölgesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi sınırlarında bulunan Yunt Dağı bölgesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Yunt Dağı bölgesi Demirci Mahallesi mevkiindeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine uzak bir bölgede çıkan yangına, 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Rüzgar riskine karşı ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun mücadelesi sürüyor. - MANİSA

Manisa'da makilik alanda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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