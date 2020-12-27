Manisa'da kısıtlamayı ihlal eden şüphelilerin otomobillerinde uyuşturucu bulundu

Manisa'nın Soma ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve otomobillerinde uyuşturucu bulunan 7 kişiye adli işlem ve para cezası uygulandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve otomobillerinde uyuşturucu bulunan 7 kişiye adli işlem ve para cezası uygulandı.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, denetimler sırasında şüphelendikleri iki otomobili durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada yeşil reçeteye tabi 13 hap, 2 uyuşturucu hap, 5 gram esrar, bir uyuşturucu içme aparatı, bir ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.

İki araçta bulunan 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca araçlarda bulunan 5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Diğer iki kişinin sokağa çıkmak için izin belgelerinin bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer