MANİSA'DA KIBRIS GAZİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kolon kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen Kıbrıs Gazisi Cemil Hasta (68) hayatını kaybetti.
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kolon kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen Kıbrıs Gazisi Cemil Hasta (68) hayatını kaybetti. Hasta'nın cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.
Alaşehir ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Cemil Hasta, sabaha karşı evinde hayatını kaybetti. Hasta'nın 1 yıldır kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Kıbrıs Gazisi 3 çocuk babası Cemil Hasta için ikindi namazına müteakip Yunus Emre Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Ulaştırma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mevlüt Ece, Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç ve sevenleri katıldı. Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazının ardından askerlerin omzunda cenaze arabasına bindirilerek Yeni Mezarlıkta bulunan Gaziler mezarlığına defnedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı