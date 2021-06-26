Manisa'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini silahla vurdu
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Manisa'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini silahla vurdu

İhlas Haber Ajansı / Barış Gezici - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini silahla vurdu Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü.

Manisa'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini silahla vurdu

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 22.00 sıralarında Akhisar ilçesi Reşatbey Mahallesi 315 sokak üzerinde bir evde meydana geldi. Sadriye Şen ve Recep Şen henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Recep Şen üzerindeki ruhsatsız silahla eşi Sadriye Şen'in göğsünden vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan komşuları, polis ekiplerini araması üzerine olay yerine gelen ekipler eşini öldüren Recep Şen'i tutukladı. 2 çocuk annesi Sadriye Şen'in cenazesi ise savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini silahla vurdu
Manisa'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini silahla vurdu
Manisa'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini silahla vurdu
Manisa'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini silahla vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Barış Gezici

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