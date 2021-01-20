Husumetlisine ait tekel bayisini yakmak isteyen şüpheli gözaltına alındı
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Husumetlisine ait tekel bayisini yakmak isteyen şüpheli gözaltına alındı

20.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:40

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde husumetli olduğu kişiye ait tekel bayisini benzin dökerek yakmak istediği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde husumetli olduğu kişiye ait tekel bayisini benzin dökerek yakmak istediği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Şehitler Mahallesi 716 Sokak'taki tekel bayisinin kepengi ile bayi önündeki plastik kasalar, dün gece yanmaya başladı.

Çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, iş yerinin kepengi zarar gördü.

Yangının çıkış nedenini araştıran polis, dükkanın, iş yeri sahibi ile aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Ç.T. tarafından yakılmak istendiğini belirledi.

Yakalanan şüpheli, Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Husumetlisine ait tekel bayisini yakmak isteyen şüpheli gözaltına alındı
Husumetlisine ait tekel bayisini yakmak isteyen şüpheli gözaltına alındı
Husumetlisine ait tekel bayisini yakmak isteyen şüpheli gözaltına alındı
Husumetlisine ait tekel bayisini yakmak isteyen şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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