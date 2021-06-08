Manisa'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edildi
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Manisa'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edildi

Manisa'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, iki kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Alacalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin belirlenmesi amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.

Bir süre sonra görüntüleri inceleyen ekipler, M.U. (44) ve T.S'yi (43) Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla ikametlerinde gözaltına aldı.

Evlerdeki aramalarda ise 55 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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