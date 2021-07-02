Manisa'da Emniyet Teşkilatını yasa boğan ölüm
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Manisa'da Emniyet Teşkilatını yasa boğan ölüm

Manisa'da Emniyet Teşkilatını yasa boğan ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde görev yapan 47 yaşındaki polis memuru Mehmet Kaya, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde görev yapan 47 yaşındaki polis memuru Mehmet Kaya, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kaya, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Kaya (47), akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Özel Can Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası 26 yıllık polis memuru Mehmet Kaya'nın ölümü meslektaşlarını üzüntüye boğdu.

14 yıldır Salihli'de görev yapan Mehmet Kaya'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, hastane morgundan alınarak, polis eskortu eşliğinde görev yaptığı Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi. Burada yapılan törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, siyasi parti temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı.

Kalbine yenik düşen Polis Memuru Mehmet Kaya'nın eşi Hatice Kaya ile çocukları tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından Kaya, Küçük İmam Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına defnedildi. - MANİSA

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Manisa'da Emniyet Teşkilatını yasa boğan ölüm
Manisa'da Emniyet Teşkilatını yasa boğan ölüm
Manisa'da Emniyet Teşkilatını yasa boğan ölüm
Manisa'da Emniyet Teşkilatını yasa boğan ölüm
Manisa'da Emniyet Teşkilatını yasa boğan ölüm
Manisa'da Emniyet Teşkilatını yasa boğan ölüm
Manisa'da Emniyet Teşkilatını yasa boğan ölüm
Manisa'da Emniyet Teşkilatını yasa boğan ölüm
Manisa'da Emniyet Teşkilatını yasa boğan ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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