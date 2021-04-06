Manisa'da elektrik akımına kapılan 7 inek telef oldu
Anadolu Ajansı / Haluk Satır - Haberler | Güncel
Manisa'nın Gördes ilçesinde bir ahırda elektrik kablosundaki kaçak akımdan etkilenen 7 inek telef oldu.
Manisa'nın Gördes ilçesinde bir ahırda elektrik kablosundaki kaçak akımdan etkilenen 7 inek telef oldu.
Evciler Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Kadir Mercan, ahırındaki 7 ineğin telef olduğunu gördü.
Mercan'ın haber vermesi üzerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların elektrik akımına kapılarak telef olduğunu belirledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır