Manisa'da elektrik akımına kapılan 7 inek telef oldu
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Manisa'da elektrik akımına kapılan 7 inek telef oldu

Anadolu Ajansı / Haluk Satır - Haberler | Güncel
Manisa'da elektrik akımına kapılan 7 inek telef oldu

Manisa'nın Gördes ilçesinde bir ahırda elektrik kablosundaki kaçak akımdan etkilenen 7 inek telef oldu.

Manisa'nın Gördes ilçesinde bir ahırda elektrik kablosundaki kaçak akımdan etkilenen 7 inek telef oldu.

Evciler Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Kadir Mercan, ahırındaki 7 ineğin telef olduğunu gördü.

Mercan'ın haber vermesi üzerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların elektrik akımına kapılarak telef olduğunu belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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