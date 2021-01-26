Direğe çarpan otomobilin LPG tankı koptu
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Direğe çarpan otomobilin LPG tankı koptu

26.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:15

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde direğe çarpan otomobilin LPG tankı koparak yol kenarına düştü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde direğe çarpan otomobilin LPG tankı koparak yol kenarına düştü.

İzmir-Ankara kara yolu Erbiller Sanayi Kavşağı yakınında Aydın Ertürk'ün (23) kullandığı 45 AFA 110 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Yaralanan sürücü, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin LPG tankı koparak yol kenarına düştü, akaryakıt deposundan da sızıntı oldu.

İtfaiye ekipleri, LPG tankı ve yakıt sızıntısıyla ilgili güvenlik tedbiri aldı.

Direğe çarpan otomobilin LPG tankı koptu
Direğe çarpan otomobilin LPG tankı koptu
Direğe çarpan otomobilin LPG tankı koptu
Direğe çarpan otomobilin LPG tankı koptu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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