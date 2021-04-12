Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı
Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kömürcü Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Yılmaz'ın (33) kullandığı 45 AFR 913 plakalı traktör, istinat duvarına çarptı.

Duvarın yıkılması üzerine traktör, 5 metre yükseklikten zemine devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yaşar Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Yılmaz'ın cesedi, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Hande Ataizi Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Necip Uysal Yılmaz Vural Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 21:38:34. #1.15#
title