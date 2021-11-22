Manisa'da derbiyi izlerken fenalaşan kişi hastanede öldü - Haberler
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Manisa'da derbiyi izlerken fenalaşan kişi hastanede öldü

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Manisa'da derbiyi izlerken fenalaşan kişi hastanede öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlerken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kişinin cenazesi toprağa verildi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam oynanan Galatasaray- Fenerbahçe maçını izlerken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kişinin cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Tepeköy Mahallesi'ndeki kahvehanede derbi maçını izleyen Ahmet Uysal (65), karşılaşmanın sonlarına doğru fenalaşarak yere düştü.

Kahvehanedekiler tarafından ilçedeki özel hastaneye götürülen Uysal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uysal'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"Fanatik Fenerbahçe taraftarıydı"

Hayatını kaybeden Ahmet Uysal'ın yeğeni Ercan Uysal, 2 çocuk babası ve 6 torun sahibi dayısının akşam maç izlemek için işlettiği kahvehanesine geldiğini belirterek, "Fanatik Fenerbahçe taraftarıydı. Üç katlı evinin duvarına Fenerbahçe arması yaptırmıştı. Maç çok heyecanlıydı. Maçın son dakikalarında Fenerbahçe gol attı, dayım rahatsızlanarak yere düştü. Hemen kendi imkanlarımızla hastaneye götürdük ama kurtaramadık." dedi.

Öte yandan ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alınan Uysal'ın cenazesi, Tepeköy Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Tabutunun üzerine Fenerbahçe bayrağı örtülen Uysal'ın cenazesi burada helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne götürüldü.

Uysal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Tepeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Manisa'da derbiyi izlerken fenalaşan kişi hastanede öldü

Manisa'da derbiyi izlerken fenalaşan kişi hastanede öldü

Manisa'da derbiyi izlerken fenalaşan kişi hastanede öldü

Manisa'da derbiyi izlerken fenalaşan kişi hastanede öldü

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AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri

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