Manisa'da çöp kamyonunun çarptığı yaşlı adam öldü
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
24.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:14
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Yunusemre Belediyesine ait Ali Osman L. (42) idaresindeki 06 BKH 483 plakalı çöp kamyonu, Yeni Mahalle 4754 Sokak'ta Halil Atabey'e (83) çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Atabey'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen Atabey'in yakınları, gözyaşı döktü.
Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA